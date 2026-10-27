Confirmaron al nuevo elenco de Harry Potter: quiénes interpretan a Lily, James y Charlie Weasley

Basada íntegramente en la aclamada saga de libros firmada por J.K. Rowling, la tira cuenta con la labor de Francesca Gardiner a cargo del guion y la producción ejecutiva. La dirección de múltiples capítulos estará en manos de Mark Mylod, quien también ejerce el rol de productor ejecutivo para HBO, en un trabajo conjunto con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. En el equipo de producción ejecutiva figuran además la propia J.K. Rowling junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.