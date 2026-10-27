Confirmaron al nuevo elenco de Harry Potter: quiénes interpretan a Lily, James y Charlie Weasley
La serie de HBO Max, que estrena el próximo 25 de diciembre, cuenta con tres nuevos integrantes en el elenco. Conocé todos los detalles.
El universo mágico creado por J.K. Rowling vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional con novedades de peso para su esperada adaptación televisiva. A través de un comunicado oficial, HBO anunció la llegada de Jasper Talbot, Hannah Chinn y Harry Gilby al reparto de la primera temporada de la serie original "Harry Potter y la piedra filosofal".
En esta primera etapa de la producción, Jasper Talbot asumirá el rol de James Potter, mientras que Hannah Chinn interpretará a Lily Potter. Por su parte, Harry Gilby se sumará a la historia en la piel de Charlie Weasley, enriqueciendo el entramado de personajes que darán vida a los comienzos de la emblemática saga literaria.
Las tres recientes incorporaciones se acoplan a la nómina de actores confirmados con anterioridad. El trío protagónico estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley.
Asimismo, la producción ostenta figuras de gran trayectoria internacional para interpretar a las autoridades y profesores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Entre ellos se destacan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Paapa Essiedu encarnando a Severus Snape y Nick Frost personificando al querido Rubeus Hagrid, entre otros reconocidos nombres.
Basada íntegramente en la aclamada saga de libros firmada por J.K. Rowling, la tira cuenta con la labor de Francesca Gardiner a cargo del guion y la producción ejecutiva. La dirección de múltiples capítulos estará en manos de Mark Mylod, quien también ejerce el rol de productor ejecutivo para HBO, en un trabajo conjunto con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. En el equipo de producción ejecutiva figuran además la propia J.K. Rowling junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.
La trama recorrerá los orígenes del niño mago, quien al cumplir sus 11 años recibe la célebre carta de admisión a la escuela de magia, abriéndole las puertas a un universo fascinante cargado de diversión, amistad y serios peligros al encarar a un amenazante enemigo de su pasado. La primera temporada de la propuesta, titulada "Harry Potter y la piedra filosofal", tendrá su esperado estreno esta Navidad a través de la plataforma HBO Max.
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