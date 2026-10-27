La confesión de Gonzalo Bonadeo: recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos

Para su sorpresa, la respuesta de la profesional propuso un abordaje integral, progresivo y sin privaciones extremas. Aceptando la guía, el especialista comprendió el componente emocional detrás de su conducta: “Me dijo que íbamos a trabajar juntos. Yo en ese momento todavía no había entendido que me había comido a algo o alguien. Fue un proceso psicológico muy jodido”.

A lo largo de la charla en "Otro día perdido", el periodista explicó cómo aprendió a reorganizar sus platos sin tener que desterrar sus comidas favoritas. A modo de ejemplo, graficó la nueva lógica de distribución en la mesa: “Me enseñaron que podés comer pasta, pero con la mitad del plato con ensalada”.

En esa misma línea, el tratamiento se distanció de las prohibiciones categóricas, permitiéndole sostener la rutina en el tiempo: “Me dijeron que no me iba a quedar sin comer chocolate, pero que me iba a ganar el derecho de comerlo”. A partir de esas pautas, sintetizó cómo funciona su esquema cotidiano en la actualidad: “Hoy como cualquier cosa”.

Gracias a este cambio de mentalidad y al comportamiento de su organismo, Bonadeo registró un vertiginoso descenso de peso durante la etapa inicial: “Tuve suerte con mi metabolismo porque, sin aditivos, bajó más de 60 kilos”, para luego detallar el ritmo de esa primera fase: “La mayoría fueron en los primeros meses: entre octubre y marzo bajé 20”.

Ese avance vertiginoso funcionó como un motor anímico decisivo para continuar por la misma senda. Consciente de que se trata de un compromiso de por vida, el conductor remató la entrevista dejando una firme reflexión sobre su actualidad: “Eso te motiva, el proceso es constante”.