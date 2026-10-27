La confesión de Gonzalo Bonadeo: recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos
Durante una entrevista con Mario Pergolini, el periodista recordó la advertencia de su médico y por qué decidió cambiar sus hábitos. Los detalles.
La lucha contra la obesidad y la búsqueda de una vida más saludable se convirtieron en el eje de un testimonio conmovedor y revelador. Durante una entrevista mano a mano con Mario Pergolini en "Otro día perdido", Gonzalo Bonadeo abrió su corazón para detallar el profundo cambio físico que atravesó, tras lograr descender más de 60 kilos a partir de un diagnóstico profesional que modificó para siempre su relación con la alimentación.
El reconocido periodista deportivo rememoró el instante exacto en el que tomó conciencia del riesgo que corría. A los 48 años, al visitar a su médico clínico, recibió una dura sentencia pese a que los chequeos de rutina no evidenciaban parámetros de alarma inmediatos.
El conductor revivió las palabras exactas que le transmitió el profesional en su consultorio: “Un día mi clínico me dijo: ‘Gonzalo, la obesidad no es un problema, el problema es lo que viene con eso: hipertensión, problemas articulares, del corazón, diabetes’”.
Esa conversación significó un punto de quiebre absoluto en su rutina diaria. El especialista le planteó el panorama sin rodeos para que comprendiera las secuelas futuras de sus costumbres, algo que Bonadeo resumió al aire: “Yo en ese momento tenía 48 años. Los análisis me daban bien, pero me dijo que si no paraba en 10 años iba a estar en un cajón”.
Ante la contundencia de la advertencia, el comunicador aceptó realizar una consulta con una médica nutricionista, aunque reconoció haber asistido con ciertos reparos vinculados a los esquemas prohibitivos tradicionales: “Le dije de entrada que si me daba 200 calorías por día yo me iba”.
Para su sorpresa, la respuesta de la profesional propuso un abordaje integral, progresivo y sin privaciones extremas. Aceptando la guía, el especialista comprendió el componente emocional detrás de su conducta: “Me dijo que íbamos a trabajar juntos. Yo en ese momento todavía no había entendido que me había comido a algo o alguien. Fue un proceso psicológico muy jodido”.
A lo largo de la charla en "Otro día perdido", el periodista explicó cómo aprendió a reorganizar sus platos sin tener que desterrar sus comidas favoritas. A modo de ejemplo, graficó la nueva lógica de distribución en la mesa: “Me enseñaron que podés comer pasta, pero con la mitad del plato con ensalada”.
En esa misma línea, el tratamiento se distanció de las prohibiciones categóricas, permitiéndole sostener la rutina en el tiempo: “Me dijeron que no me iba a quedar sin comer chocolate, pero que me iba a ganar el derecho de comerlo”. A partir de esas pautas, sintetizó cómo funciona su esquema cotidiano en la actualidad: “Hoy como cualquier cosa”.
Gracias a este cambio de mentalidad y al comportamiento de su organismo, Bonadeo registró un vertiginoso descenso de peso durante la etapa inicial: “Tuve suerte con mi metabolismo porque, sin aditivos, bajó más de 60 kilos”, para luego detallar el ritmo de esa primera fase: “La mayoría fueron en los primeros meses: entre octubre y marzo bajé 20”.
Ese avance vertiginoso funcionó como un motor anímico decisivo para continuar por la misma senda. Consciente de que se trata de un compromiso de por vida, el conductor remató la entrevista dejando una firme reflexión sobre su actualidad: “Eso te motiva, el proceso es constante”.
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