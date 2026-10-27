Luck Ra acompañó a Lit Killah en la presentación de su nuevo álbum en medio del festejo de La Joaqui
El cantante cordobés dijo presente en la pre escucha del nuevo disco de Lit Killah y compartió una jornada especial junto a sus amigos.
Luck Ra fue uno de los invitados a la preescucha del nuevo álbum de Lit Killah, donde acompañó a su amigo en un momento importante de su carrera musical. El artista cordobés se mostró sonriente y distendido durante el encuentro, rodeado de colegas y amigos, y dejó ver su alegría por el presente profesional que atraviesa el cantante.
La reunión tuvo lugar en una jornada especial para el grupo, que también estuvo marcada por el cumpleaños número 32 de La Joaqui. Para celebrar la fecha, Tiago PZK le organizó una fiesta sorpresa a su pareja, en un festejo que reunió a personas cercanas y combinó música, amistad y celebración.
Luck Ra, presente en una noche especial para Lit Killah
La presencia de Luck Ra en la preescucha reflejó el vínculo de amistad que mantiene con Lit Killah, a quien acompañó en la presentación de su nuevo material. El encuentro fue una oportunidad para compartir el entusiasmo por esta nueva etapa musical y disfrutar del lanzamiento junto a otros artistas del ambiente.
Mientras Lit Killah se prepara para mostrar su nuevo álbum al público, Luck Ra continúa compartiendo momentos con sus amigos y celebrando los proyectos que los unen. La jornada tuvo así un doble motivo para reunirse: acompañar las novedades musicales de Lit y formar parte de una celebración íntima por el cumpleaños de La Joaqui.
La Joaqui celebró sus 32 años con una fiesta sorpresa de Tiago PZK
En paralelo a la preescucha del nuevo álbum de Lit Killah, La Joaqui vivió una noche especial por su cumpleaños número 32. Tiago PZK le organizó una fiesta sorpresa para celebrar la fecha junto a sus seres queridos, en un encuentro que tuvo como protagonistas la música, la amistad y el amor. La cantante compartió parte de su felicidad en las redes sociales, donde publicó una foto abrazada a su pareja y escribió: “Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”.
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