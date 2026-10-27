Luck Ra acompañó a Lit Killah en la presentación de su nuevo álbum en medio del festejo de La Joaqui

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La Joaqui celebró sus 32 años con una fiesta sorpresa de Tiago PZK

En paralelo a la preescucha del nuevo álbum de Lit Killah, La Joaqui vivió una noche especial por su cumpleaños número 32. Tiago PZK le organizó una fiesta sorpresa para celebrar la fecha junto a sus seres queridos, en un encuentro que tuvo como protagonistas la música, la amistad y el amor. La cantante compartió parte de su felicidad en las redes sociales, donde publicó una foto abrazada a su pareja y escribió: “Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”.