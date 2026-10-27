Wanda Nara le preguntó a Marta Fort sobre su papá Ricardo y ella se conmovió en vivo
En medio de MasterChef, la influencer fue sorprendida por la conductora con una difícil pregunta sobre su papá. Conocé todos los detalles.
Desde su irrupción en los medios de comunicación, Marta Fort supo construir un perfil público bien definido. La hija del recordado empresario Ricardo Fort suele compartir intimidades familiares y verter opiniones con un tono directo, dejando traslucir también su costado más emotivo al evocar la figura paterna. En la más reciente entrega de "MasterChef Celebrity", el ciclo emitido por la pantalla de Telefe, una intervención de la conductora Wanda Nara la llevó a reflexionar sobre el impacto que la estrella televisiva aún conserva en su vida cotidiana.
En pleno desarrollo de la competencia, la presentadora indagó sobre la mirada que tendría el recordado mediático sobre su presente: “¿Qué diría Ricardo de vos?”. Sin vacilar, la joven influencer manifestó: “Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado”.
Frente a la consulta sobre los recuerdos materiales y afectivos que preserva del empresario, la participante detalló con precisión: “Me quedé sus zapatillas porque calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso”.
Más allá de los bienes materiales, la concursante hizo hincapié en la impronta espiritual que heredó del comandante: “En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre”.
Al analizar su propio posicionamiento dentro del ambiente artístico, la joven buscó diferenciarse de los conflictos mediáticos tradicionales: “Yo hago la mía y no tengo ‘lore’ con ninguno”. En esa misma línea, alejándose de los prejuicios que giran en torno a su figura, sintetizó su forma de ser con una sincera declaración: “Yo creo que soy buena persona”.
Esta evocación en la cocina de Telefe se suma a las declaraciones brindadas tiempo atrás durante su participación en "PH, Podemos Hablar". En aquel momento, la influencer había analizado los cambios en su imagen corporal y el peso del mandato paterno en sus decisiones estéticas.
Respecto a la evolución de su físico y su confianza personal, Marta había remarcado: “Fui gorda, fui flaca, tuve muchos quilombos con mi físico, pero jamás tuve problemas porque siempre tuve buena autoestima”. Sin embargo, admitió cómo la mirada ajena la fue moldeando con el paso de los años: “Yo nunca quise ponerme tetas y ahora soy el resultado de lo que juré destruir. Porque a mi viejo le gustaban así y yo decía ‘ni en pedo’, pero después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”.
Aunque aclaró que no se sometió a las mismas intervenciones quirúrgicas que el mediático, admitió sentir una gran similitud física y de impronta con él. Para cerrar aquella anécdota con el humor característico de la familia, la joven imaginó la picante reacción que tendría su padre al verla en la actualidad: “Si él bajara, me diría ‘viste, hija de p…’”.
De esta manera, en su paso por "MasterChef Celebrity", Marta Fort reafirma su camino en la televisión, combinando sensibilidad y desenvoltura mientras honra la memoria de su padre a través de su propia identidad.
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