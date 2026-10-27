Wanda Nara le preguntó a Marta Fort sobre su papá Ricardo y ella se conmovió en vivo

Esta evocación en la cocina de Telefe se suma a las declaraciones brindadas tiempo atrás durante su participación en "PH, Podemos Hablar". En aquel momento, la influencer había analizado los cambios en su imagen corporal y el peso del mandato paterno en sus decisiones estéticas.

Respecto a la evolución de su físico y su confianza personal, Marta había remarcado: “Fui gorda, fui flaca, tuve muchos quilombos con mi físico, pero jamás tuve problemas porque siempre tuve buena autoestima”. Sin embargo, admitió cómo la mirada ajena la fue moldeando con el paso de los años: “Yo nunca quise ponerme tetas y ahora soy el resultado de lo que juré destruir. Porque a mi viejo le gustaban así y yo decía ‘ni en pedo’, pero después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”.

Aunque aclaró que no se sometió a las mismas intervenciones quirúrgicas que el mediático, admitió sentir una gran similitud física y de impronta con él. Para cerrar aquella anécdota con el humor característico de la familia, la joven imaginó la picante reacción que tendría su padre al verla en la actualidad: “Si él bajara, me diría ‘viste, hija de p…’”.

De esta manera, en su paso por "MasterChef Celebrity", Marta Fort reafirma su camino en la televisión, combinando sensibilidad y desenvoltura mientras honra la memoria de su padre a través de su propia identidad.