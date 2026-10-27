Yanina Latorre reveló la insólita propuesta sexual que recibió de una pareja durante sus vacaciones en Madrid
La situación la tomó por sorpresa y terminó yéndose del restaurante junto a una amiga para evitar el incómodo momento.
Yanina Latorre sorprendió al contar una insólita situación que vivió durante una salida en Madrid. En su programa de radio en El Observador, la conductora recordó que una pareja joven se acercó a ella con una carta que, lejos de contener una declaración de admiración convencional, incluía una propuesta sexual que no esperaba recibir.
Todo comenzó cuando una chica de veintipico de años se acercó para saludarla y le entregó un papel. Como se trataba de un mensaje breve, Yanina decidió leerlo en ese momento, sin imaginar lo que iba a encontrar. “Era una parejita divina. La chica, de veintipico de años, me saludó y me dio una cartita”, relató antes de revelar el contenido de la nota.
La carta que descolocó a Yanina Latorre
La conductora reconstruyó las palabras que la joven había escrito: “Hola, Yanina. Somos tal y tal, somos muy fans tuyos, te amamos. ¿Estás para un trío?”. La pregunta la tomó completamente por sorpresa y la dejó sin saber cómo reaccionar ante una situación tan inesperada.
Según contó, la pareja no se limitó a entregarle la carta y retirarse, sino que se quedó en la barra del restaurante, pendiente de su respuesta. Esa actitud hizo que el momento se volviera cada vez más incómodo para la periodista, que no encontraba la manera de manejar el encuentro sin tener que dar explicaciones.
Aunque los jóvenes le habían dejado un número de teléfono y una cuenta de Instagram, Latorre decidió no establecer ningún contacto. “Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró al recordar el episodio.
La situación llegó a tal punto que hasta los movimientos más cotidianos dentro del restaurante se volvieron incómodos. Yanina contó que intentaba evitar el contacto visual con la pareja y que le costaba pasar cerca de ellos, incluso cuando necesitaba ir al baño.
Finalmente, decidió irse junto a Meme, su amiga, para terminar con el momento sin prolongar la situación. “Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’”, recordó entre risas, al explicar cómo resolvió el inesperado encuentro.
Al profundizar en lo ocurrido, la conductora admitió que la propuesta la había intimidado, especialmente por la insistencia silenciosa de la pareja, que seguía esperando una respuesta. “Me intimidó, me intimidó el trío”, reconoció, y precisó: “Eran dos chicos de 20, una chica y un chico, novios”.
Por último, Yanina explicó que no suele sentirse incómoda con facilidad, pero que la actitud de los jóvenes terminó por descolocarla. “Yo no me incomodo por nada, pero se quedaron en la barra mirándome fijo y yo no sabía qué hacer”, concluyó sobre una anécdota que compartió con humor, aunque dejó en claro que en ese momento no supo cómo reaccionar.
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