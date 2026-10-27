Yanina Latorre reveló la insólita propuesta sexual que recibió de una pareja durante sus vacaciones en Madrid

La situación llegó a tal punto que hasta los movimientos más cotidianos dentro del restaurante se volvieron incómodos. Yanina contó que intentaba evitar el contacto visual con la pareja y que le costaba pasar cerca de ellos, incluso cuando necesitaba ir al baño.

Finalmente, decidió irse junto a Meme, su amiga, para terminar con el momento sin prolongar la situación. “Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’”, recordó entre risas, al explicar cómo resolvió el inesperado encuentro.

Al profundizar en lo ocurrido, la conductora admitió que la propuesta la había intimidado, especialmente por la insistencia silenciosa de la pareja, que seguía esperando una respuesta. “Me intimidó, me intimidó el trío”, reconoció, y precisó: “Eran dos chicos de 20, una chica y un chico, novios”.

Por último, Yanina explicó que no suele sentirse incómoda con facilidad, pero que la actitud de los jóvenes terminó por descolocarla. “Yo no me incomodo por nada, pero se quedaron en la barra mirándome fijo y yo no sabía qué hacer”, concluyó sobre una anécdota que compartió con humor, aunque dejó en claro que en ese momento no supo cómo reaccionar.