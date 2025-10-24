Connie Ansaldi confesó que se casó en secreto en Las Vegas: las imágenes

Sin perder su estilo directo, la empresaria y especialista en marcas personales dio detalles de la improvisada organización: "Me compré el vestido un día antes, el anillo en la calle y me casé", relató entre risas. Luego, compartió su mirada poco convencional sobre el amor y las relaciones formales: "Yo tengo la teoría de que la gente se casa al revés, a lo último, y para mí es al principio, cuando estás en el prime del amor", lanzó, dejando en claro que apuesta a dar el paso cuando la pasión está en su punto más alto y no cuando ya todo está consolidado.