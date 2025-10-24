Connie Ansaldi confesó que se casó en secreto en Las Vegas: las imágenes
La periodista sorprendió al contar que dio el “sí” hace un año con Ignacio Eguren, a tan solo dos meses de conocerlo, y relató la intimidad de la boda express.
La noticia sacudió la farándula local y generó una ola de reacciones en redes: Connie Ansaldi blanqueó que contrajo matrimonio en absoluto hermetismo con su pareja, Ignacio Eguren, en una boda al mejor estilo Hollywood. La periodista mantuvo el secreto durante un año, y recién ahora decidió dar detalles de cómo fue ese momento relámpago, cargado de romanticismo y espontaneidad.
La ceremonia, según reveló, se celebró nada menos que en Las Vegas, escenario icónico de un sinfín de casamientos exprés que marcaron la cultura pop. Aunque algunos usuarios atentos habían visto en septiembre pasado fotos del viaje que la ex Cortá por Lozano compartió en sus redes, nadie imaginó que esas postales escondían un capítulo tan significativo.
En aquel entonces, ella solo subió imágenes de la celebración y le dedicó a Eguren un saludo por su cumpleaños, sin mencionar el matrimonio. Pero ahora, en el aire de LAM (América TV), la panelista rompió el silencio y contó: "Hace un año atrás, un poco más, me casé y se lo conté a Ángel de Brito, y le pedí que no lo dijera. Supo guardar el secreto". La revelación dejó mudos a sus compañeros y fue tendencia al instante.
Sin perder su estilo directo, la empresaria y especialista en marcas personales dio detalles de la improvisada organización: "Me compré el vestido un día antes, el anillo en la calle y me casé", relató entre risas. Luego, compartió su mirada poco convencional sobre el amor y las relaciones formales: "Yo tengo la teoría de que la gente se casa al revés, a lo último, y para mí es al principio, cuando estás en el prime del amor", lanzó, dejando en claro que apuesta a dar el paso cuando la pasión está en su punto más alto y no cuando ya todo está consolidado.
La historia de cómo se conocieron también tiene tintes de guion cinematográfico. Según reconstruyó, él la había contactado tiempo atrás por temas profesionales, ya que quería que ella lo asesorara con su marca personal. El flechazo no fue inmediato: "La primera vez que lo vi, no me gustó. Pero después me invitó a comer y cuando me bajé de la camioneta, me encajó un beso que me recorrió algo en el cuerpo...", confesó con absoluta sinceridad, dejando entrever que la conexión apareció de golpe y sin aviso.
La decisión de casarse fue tan fulminante como el romance. "Me casé a los dos meses de conocerlo", admitió sin rodeos. Y frente a la consulta sobre por qué eligieron Nevada como destino, explicó que la rapidez del trámite fue clave: "Fue en Las Vegas el casamiento, acá no podés hacerlo de un minuto al otro. Estamos juntos hace casi dos años", cerró Connie, dejando claro que el vínculo no solo se mantiene, sino que está firme.
