Oasis llega a Buenos Aires con su Fan Store oficial: todos los detalles
El local ofrecerá merchandising exclusivo, remeras icónicas y colaboraciones limitadas, a pocas semanas de los conciertos agotados de la banda británica en River Plate.
La euforia por Oasis en Buenos Aires va mucho más allá de sus conciertos: la banda británica abrirá un Fan Store oficial a pocas semanas de sus shows en el Estadio Monumental de River programados para el 15 y 16 de noviembre, cuyas entradas ya se agotaron en tiempo récord.
La noticia encendió a los fanáticos, que ya planean visitar el local para asegurarse de llevarse piezas únicas de la gira más esperada del año. El Fan Store abrirá sus puertas el 1 de noviembre en Alto Palermo, sobre la Avenida Santa Fe 3253, a pasos de la estación de subte Bulnes, y funcionará de 10 a 20 horas.
Allí, los seguidores podrán acceder a la colección oficial Oasis Live ‘25, con ropa para hombres, mujeres y niños, incluyendo buzos, camperas, remeras y accesorios. La tienda también ofrecerá la colaboración limitada Adidas X Oasis, una oportunidad que los coleccionistas no querrán dejar pasar.
Cada prenda del local revive la historia de Oasis: se podrán conseguir remeras con los artes más icónicos de los álbumes y singles, desde "Definitely Maybe" y "(What’s the Story) Morning Glory?" hasta "Wonderwall" y "Supersonic". Cada diseño combina nostalgia y actualidad, transformando cada artículo en un objeto de culto para seguidores de todas las generaciones.
Más que una tienda, el Fan Store se perfila como un punto de encuentro para los fanáticos. Allí, la música se fusiona con la moda y la cultura pop, y los seguidores pueden vivir la experiencia de Oasis incluso antes de subir al estadio.
La apertura promete ser una fiesta anticipada para quienes ya sienten la cuenta regresiva para los shows de noviembre, y refuerza la pasión que la banda británica sigue despertando en la Argentina, casi tres décadas después de su explosión mundial.
