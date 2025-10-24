La histórica película en Netflix que inspira, emociona y atrapa a todos

Basada en el libro autobiográfico The Boy Who Harnessed The Wind, la película cuenta la historia de William Kamkwamba, un adolescente de Malawi que, impulsado por su curiosidad y amor por la ciencia, logra construir un molino de viento para llevar agua y electricidad a su aldea, devastada por la sequía. La hazaña lo convirtió en un símbolo de resiliencia y creatividad en todo el mundo.