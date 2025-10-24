La histórica película en Netflix que inspira, emociona y atrapa a todos
Entre la emoción, el drama y la superación, esta película basada en hechos reales se convirtió en una de las más inspiradoras del catálogo de Netflix.
Hay películas que dejan una huella imborrable en quienes las ven, y esta producción británica disponible en Netflix es una de ellas. Con una historia real y profundamente conmovedora, muestra hasta dónde puede llegar la determinación de un joven frente a la adversidad.
Basada en el libro autobiográfico The Boy Who Harnessed The Wind, la película cuenta la historia de William Kamkwamba, un adolescente de Malawi que, impulsado por su curiosidad y amor por la ciencia, logra construir un molino de viento para llevar agua y electricidad a su aldea, devastada por la sequía. La hazaña lo convirtió en un símbolo de resiliencia y creatividad en todo el mundo.
Con una narrativa sencilla pero poderosa, el film emociona desde el primer minuto. El trabajo de Chiwetel Ejiofor, quien además de dirigir interpreta al padre de William, logra transmitir toda la lucha y el amor detrás de esta historia. Si buscás una película que te inspire de verdad, esta es una joya imperdible del catálogo de Netflix.
De qué trata "El niño que domó el viento"
La película sigue a William Kamkwamba (Maxwell Simba), un joven de 13 años que vive en una pequeña aldea rural de Malaui. Cuando una gran sequía pone en peligro la supervivencia de su comunidad, William usa sus conocimientos en ciencia —aprendidos de un libro— para construir un molino de viento con piezas recicladas. Su invento logra suministrar agua y esperanza a su pueblo.
El film combina el drama familiar con una mirada honesta sobre las desigualdades sociales y el poder de la educación. Cada escena transmite un mensaje claro: el ingenio y la perseverancia pueden cambiar el destino de una comunidad entera.
Reparto de "El niño que domó el viento"
Maxwell Simba (William Kamkwamba)
Chiwetel Ejiofor (Trywell Kamkwamba)
Aïssa Maïga (Agnes Kamkwamba)
Noma Dumezweni (Edith Sikelo)
Joseph Marcell (Jefe Wembe)
Lily Banda (Annie Kamkwamba)
Tráiler de "El niño que domó el viento"
