Revelan el informe médico de Lourdes Fernández tras su rescate de la casa de su exnovio
Dieron a conocer el estado de salud de la integrante de Bandana. Todos los detalles que reveló el texto difundido.
En medio de la conmoción por su delicada situación, Lourdes Fernández fue dada de alta durante la madrugada del viernes, acompañada por una amiga. La exintegrante de Bandana permaneció internada luego de haber sido encontrada en una situación de vulnerabilidad en la vivienda de su expareja, Leandro García Gómez, quien posteriormente fue detenido por las autoridades.
Durante el programa Lape Club Social Informativo (América TV), Cora Debarbieri compartió detalles del parte médico, donde se especifica que "la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante".
Asimismo, el informe añade que "refiere consumo de una droga por insomnio, y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico", precisó la periodista. En cuanto a su estado físico, Debarbieri sumó: "Ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico".
Finalmente, la panelista aclaró que "no figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles", brindando tranquilidad respecto a la integridad física de la artista.
Hallazgos en el domicilio del exnovio de Lowrdez Fernández generan preocupación
Luego de confirmarse que no existían razones médicas para mantener internada a la cantante de Bandana, Lowrdez Fernández abandonó el hospital Fernández durante la madrugada, acompañada por una amiga y evitando el contacto con la prensa que aguardaba en la puerta del centro de salud.
Mientras tanto, nuevas revelaciones surgieron en torno al operativo policial realizado en la vivienda de su expareja, Leandro García Gómez, donde fue hallada la artista. En el programa Mujeres Argentinas , el periodista Pampa Mónaco compartió información que encendió las alarmas por el tipo de elementos encontrados en el lugar.
Según detalló el comunicador, "muchas botellas de bebidas alcohólicas, vodka, whisky, vino, Fernet, entre otras. Además, se secuestraron pastillas de varios tamaños y colores, sin el blíster de contención por lo que no se pudo detectar su procedencia".
Asimismo, Mónaco precisó que la policía científica continúa realizando los análisis correspondientes para establecer qué contenían esas pastillas y si presentan alguna coincidencia con los estudios de sangre efectuados a la cantante en el hospital Fernández.
