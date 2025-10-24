Revelan el informe médico de Lourdes Fernández tras su rescate de la casa de su exnovio

Mientras tanto, nuevas revelaciones surgieron en torno al operativo policial realizado en la vivienda de su expareja, Leandro García Gómez, donde fue hallada la artista. En el programa Mujeres Argentinas , el periodista Pampa Mónaco compartió información que encendió las alarmas por el tipo de elementos encontrados en el lugar.

ex de lourdes fernandez

Según detalló el comunicador, "muchas botellas de bebidas alcohólicas, vodka, whisky, vino, Fernet, entre otras. Además, se secuestraron pastillas de varios tamaños y colores, sin el blíster de contención por lo que no se pudo detectar su procedencia".

Asimismo, Mónaco precisó que la policía científica continúa realizando los análisis correspondientes para establecer qué contenían esas pastillas y si presentan alguna coincidencia con los estudios de sangre efectuados a la cantante en el hospital Fernández.