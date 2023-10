Conociendo Rusia Solo en el Gran Rex: Mateo Sujatovich, un domador de sombras

conociendo rusia

En el plano de lo metafórico, el “Ruso” demostró con amplitud como conllevar el desafío de tocar en un lugar tan emblemático encontrándose en la situación de tener tres mil personas enfrente, pero mirando a los costados y no encontrando a nadie. Claro que, además de su calidad de cantante multi instrumentista y su carisma, se apoyó en dos pilares fundamentales para maximizar el efecto de la performance en los presentes.

Por un lado, un diseño escenográfico tan sutil como preciso. Las dimensiones de escenarios de esta gira (en la que no hay estadios como el Movistar Arena) permiten prescindir de pantallas que funcionan como repetidoras de la imagen del músico y así abrirse al juego entre los movimientos del músico (que el público puede seguir directamente) y un uso de las pantallas a tono con el clima de cada canción: las imágenes de fondo durante la emotiva interpretación a piano de “La luna” quedará en la retina de los presentes.

El otro pilar, mucho más relevante aún, es sencillamente la pregnancia de sus canciones. Porque en temas como “Se me hizo tarde”, “A la vez”, “Tu encanto”, “Cosas para decirte”, “La puerta”, “Quiero que me llames” y los bises “Cabildo y Juramento” y “Loco en el desierto”, el público no se necesita ni siquiera de un guiño del cantante para cantarles hasta los puntos y las comas. Así, los climas durante la noche logran transiciones que pocos logran y se pasa de un silencio absoluto para escuchar la ejecución del artista a un coro de tres mil personas con tracción a sangre, sí, pero también con una sincronización natural envidiable.

La naturalidad y la fluidez con la que corrieron las 21 canciones del domingo parecieron una de las prioridades de este espectáculo. Por eso durante la noche casi no hubo lugar para covers ni invitados, con la excepción de la aparición de Chechi de Marcos (quien forma parte de Conociendo Rusia en formato banda hace un tiempo) para hacer el bello feat de estación que comparten con Sujatovich “Hasta que llegue el verano”. Seguramente en 2024 Conociendo Rusia volverá a su formato tradicional para los vivos. Bienvenida sea esta burbuja en el tiempo.

