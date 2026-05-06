Conociendo Rusia apuesta a la cercanía y anuncia una nueva gira solista por Latinoamérica y Europa
Luego de un presente consagratorio, Mateo Sujatovich presenta un nuevo tour en formato íntimo que lo llevará por más de 50 ciudades.
Después del impacto del Jet Love Tour, con el que agotó tres funciones en el Movistar Arena y llevó su música a distintos escenarios del mundo, Conociendo Rusia inicia una nueva etapa artística. Esta vez, Mateo Sujatovich decide bajar la intensidad de los grandes formatos para apostar a algo más directo, emocional y personal.
Tras compartir música con artistas como Juanes, Miranda!, Mon Laferte, Jorge Drexler y Nathy Peluso, además de consagrarse con dos Latin Grammy, el músico argentino vuelve a escena con “Conociendo Rusia presenta Mateo”, una gira pensada para reencontrarse con el público desde otro lugar.
En esta propuesta, Mateo se presenta sin banda, acompañado únicamente por sus instrumentos y sus canciones. El foco estará puesto en la interpretación, en los matices y en esa conexión que se genera cuando la música queda completamente expuesta.
“Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho”, expresó el artista al anunciar esta nueva etapa.
Y agregó: “Conociendo Rusia presenta Mateo es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida”.
No será la primera vez que Sujatovich experimente con este formato. En 2023, su Solo Tour lo llevó por más de veinte ciudades en seis países y logró agotar cinco funciones en el Teatro Gran Rex, consolidando una propuesta que ahora regresa con una escala mucho más ambiciosa.
La nueva gira incluirá más de 50 ciudades distribuidas en 19 países, con una primera etapa ya confirmada entre Argentina y Uruguay.
En paralelo, Conociendo Rusia atraviesa otro gran momento profesional: el proyecto suma tres nominaciones a los Premios Gardel 2026, donde competirá por Mejor Álbum en Vivo con “Conociendo Rusia vuelve a casa”, además de Mejor Canción Pop Rock por “Perfecto final” y Mejor Canción Pop por “Desastres fabulosos”. Un presente que confirma a Mateo como una de las voces más sólidas y personales de la escena actual.
