Continúa el casting de Popstars: cómo fue la segunda etapa
Las participantes se enfrentaron a una nueva instancia del reality de Telefe en la que debieron demostrar su talento en apenas unos segundos
La competencia de Popstars entró en una nueva instancia y la tensión comenzó a crecer entre las participantes. Después de la multitudinaria convocatoria y las primeras etapas de selección, el reality de Telefe puso a las jóvenes frente a un desafío mucho más exigente: demostrar en pocos segundos que tenían lo necesario para convertirse en una de las próximas estrellas pop.
La dinámica fue clara. Las participantes ingresaron al estudio organizadas en grupos de cinco y, una por una, tuvieron que interpretar apenas un fragmento de una canción frente al jurado. El objetivo era aprovechar ese breve momento para mostrar su voz, su personalidad y todo aquello que pudiera diferenciarlas del resto.
Del otro lado estaban Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García, quienes debían observar atentamente cada presentación y tomar una decisión difícil: elegir quiénes continuaban avanzando en el reality y quiénes quedaban eliminadas.
Qué buscan los jueces en una Popstar
Antes de comenzar esta nueva instancia, los integrantes del jurado compartieron qué características consideran fundamentales a la hora de encontrar a la próxima gran figura de la música.
Nicki Nicole destacó la importancia de combinar las condiciones vocales con una identidad propia. “La técnica vocal y la esencia, el brillo”, definió la artista al explicar qué espera encontrar en las participantes.
Ángela Torres, por su parte, puso el foco en la capacidad de transmitir emociones arriba del escenario. “Sensibilidad para interpretar, que aparezca algo en la interpretación y que sea diferencial”, sostuvo la actriz y cantante.
Charlie García, presidente del jurado, llevó la búsqueda un paso más allá y habló de la relación que una verdadera estrella debe construir con su público.
“Una verdadera popstar conecta, tienen una relación directa con los fans, sabe lo que están sintiendo y pensando, no están haciendo las cosas directamente para ellos. Comparten su talento y lo llevan a todos lados para que la juventud crezca junto con ellas. Eso es lo que estamos buscando”, explicó el productor musical mexicano.
Pocos segundos para demostrarlo todo en Popstars
La particularidad de esta etapa estuvo justamente en el poco tiempo que tuvo cada participante para convencer a los jueces. No había margen para una segunda oportunidad: cada nota, cada interpretación y cada gesto podían ser determinantes para definir su futuro dentro de Popstars.
Las cinco integrantes de cada grupo compartían el mismo desafío y debían intentar destacarse entre sus compañeras. Algunas lograron conquistar rápidamente al jurado, mientras que otras tuvieron que despedirse del sueño de formar parte de la nueva girl band.
La dinámica también puso a prueba la capacidad de las participantes para manejar los nervios. Frente a tres figuras de peso de la industria musical, tuvieron que salir al escenario, cantar y demostrar su identidad artística en cuestión de segundos.
La exigencia del jurado ya había quedado planteada desde las primeras instancias. Nicki Nicole había remarcado que las versiones anteriores de Popstars habían dejado una vara muy alta y que el objetivo era encontrar artistas que pudieran defenderse profesionalmente.
En esta nueva etapa, esa búsqueda comenzó a sentirse con mayor fuerza: ya no alcanzaba solamente con tener una buena voz. Cada participante debía lograr que, en unos pocos segundos, Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García quisieran volver a verla.
Así, cada número se convirtió en una pequeña audición decisiva y el "sí" del jurado pasó a ser el premio más buscado de la jornada: una nueva oportunidad para seguir persiguiendo el sueño de convertirse en una Popstar.
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