Continúa el casting de Popstars: cómo fue la segunda etapa

Ángela Torres, por su parte, puso el foco en la capacidad de transmitir emociones arriba del escenario. “Sensibilidad para interpretar, que aparezca algo en la interpretación y que sea diferencial”, sostuvo la actriz y cantante.

Charlie García, presidente del jurado, llevó la búsqueda un paso más allá y habló de la relación que una verdadera estrella debe construir con su público.

“Una verdadera popstar conecta, tienen una relación directa con los fans, sabe lo que están sintiendo y pensando, no están haciendo las cosas directamente para ellos. Comparten su talento y lo llevan a todos lados para que la juventud crezca junto con ellas. Eso es lo que estamos buscando”, explicó el productor musical mexicano.

Pocos segundos para demostrarlo todo en Popstars

La particularidad de esta etapa estuvo justamente en el poco tiempo que tuvo cada participante para convencer a los jueces. No había margen para una segunda oportunidad: cada nota, cada interpretación y cada gesto podían ser determinantes para definir su futuro dentro de Popstars.

Las cinco integrantes de cada grupo compartían el mismo desafío y debían intentar destacarse entre sus compañeras. Algunas lograron conquistar rápidamente al jurado, mientras que otras tuvieron que despedirse del sueño de formar parte de la nueva girl band.

La dinámica también puso a prueba la capacidad de las participantes para manejar los nervios. Frente a tres figuras de peso de la industria musical, tuvieron que salir al escenario, cantar y demostrar su identidad artística en cuestión de segundos.

La exigencia del jurado ya había quedado planteada desde las primeras instancias. Nicki Nicole había remarcado que las versiones anteriores de Popstars habían dejado una vara muy alta y que el objetivo era encontrar artistas que pudieran defenderse profesionalmente.

En esta nueva etapa, esa búsqueda comenzó a sentirse con mayor fuerza: ya no alcanzaba solamente con tener una buena voz. Cada participante debía lograr que, en unos pocos segundos, Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García quisieran volver a verla.

Así, cada número se convirtió en una pequeña audición decisiva y el "sí" del jurado pasó a ser el premio más buscado de la jornada: una nueva oportunidad para seguir persiguiendo el sueño de convertirse en una Popstar.