A qué hora dan hoy martes Popstars en Telefe
Luego del encendido estreno, el reality conducido por Nico Vázquez regresa este martes para continuar con la búsqueda del nuevo talento musical.
Tras sacudir la pantalla en su esperada gala de presentación, un debut con sabor agridulce respecto al rating pero con muchas repercusiones mediáticas y en redes sociales; Popstars vuelve a decir presente este martes en la programación de Telefe con la segunda entrega del reality de talentos.
Con la conducción de Nico Vázquez y un riguroso jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, el ciclo se afianza en el codiciado horario de las 21:30 horas.
Con las expectativas renovadas tras los números que dejó el debut y con la atención puesta en el desempeño de las participantes en esta nueva etapa, el reality promete un segundo envío cargado de emociones para sostener el liderazgo en el prime-time de la televisión abierta.
Popstars: los números que avanzaron en el primer casting de Telefe
Con gran suspenso y algarabía general, estos fueron los identificadores mencionados oficialmente durante la transmisión para dar a conocer a las jóvenes que siguen en carrera:
- Las primeras afortunadas en escuchar su número fueron el 19, 415, 101, 1415, 941 y 179.
- La emoción de las jóvenes continuó con los números 818, 1706, 180, 187, 843, 606 y 1573.
- También aseguraron su pase a la siguiente instancia las aspirantes con los identificadores 836, 2274, 741, 144, 6134 y 364.
- La lista de seleccionadas siguió creciendo de la mano de los números 451, 466, 552, 687, 2687, 156 y 288.
- Se sumaron a la alegría inmensa las dueñas de los identificadores 698, 2603, 402, 2454, 2748 y 791.
- Finalmente, la ansiada nómina de elegidas se completó con el 726, 276, 2736, 1386, 22 y la 2103.
Este destacado grupo de jóvenes talentos deberá prepararse para afrontar nuevos y complejos desafíos escénicos en el programa. Solo las mejores lograrán mantenerse en la competencia para cumplir su máximo sueño de convertirse en las nuevas integrantes de la esperada banda pop.
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