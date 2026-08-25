Quién es Valentina, la hija de Mario Pergolini que se presentó en el casting de Popstars
Valentina Pergolini sorprendió con su audición en el reality de Telefe, logró avanzar en la competencia y generó repercusión.
Valentina Pergolini se convirtió en una de las participantes que llamó la atención durante el multitudinario casting de Popstars. La joven se presentó ante los coaches con un reconocido tema de Britney Spears y consiguió superar esta instancia para continuar en el certamen de Telefe.
Con 20 años, Valentina es la menor de los tres hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán. A pesar de haber crecido en una familia vinculada al mundo de los medios, mantiene un perfil más reservado y desde pequeña comenzó a desarrollar su interés por la actuación y las distintas disciplinas artísticas.
Quién es Valentina Pergolini y cómo llegó a Popstars
Antes de presentarse de manera presencial en el certámen, Valentina atravesó el primer filtro de los castings virtuales. Tras superar esa instancia, recibió el número 2274 y fue una de las 3 mil concursantes convocadas para continuar con las audiciones.
Para su presentación frente a los coaches contó con 30 segundos a capella y eligió interpretar Baby One More Time, uno de los clásicos más reconocidos de Britney Spears. Su performance logró destacarse y finalmente consiguió avanzar en la competencia.
Mientras aguardaba conocer el resultado, Valentina expresó su entusiasmo por formar parte de la experiencia: "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta".
Más tarde, Nico Vázquez fue el encargado de anunciar los números de las participantes seleccionadas. Cuando mencionó el 2274, Valentina celebró con alegría junto al resto de las jóvenes que también lograron pasar a la primera jornada de la competencia artística.
El camino artístico de la hija de Mario Pergolini
La participación de Valentina en Popstars se suma a una trayectoria que comenzó varios años atrás. La joven se formó en actuación, canto y baile y encontró en el teatro musical uno de los espacios donde desarrollar su carrera.
Su debut profesional en el circuito comercial porteño llegó después de superar diferentes audiciones abiertas para integrar el elenco de la comedia musical "Despertar de Primavera", dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la calle Corrientes.
Sobre aquella experiencia, Valentina expresó: "Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela".
Valentina Pergolini y su faceta como influencer
Además de su formación y experiencia artística, Valentina Pergolini mantiene una presencia activa en las redes sociales. En TikTok acumula más de 50 mil seguidores, donde comparte distintos contenidos y muestra otra faceta de su personalidad.
En su perfil publica desde rutinas de maquillaje y tutoriales hasta vlogs sobre diferentes momentos de su vida cotidiana. Al mismo tiempo, continúa apostando a su preparación profesional: estudia artes escénicas y toma clases de danza, teatro y canto.
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