Quién es Valentina, la hija de Mario Pergolini que se presentó en el casting de Popstars

Más tarde, Nico Vázquez fue el encargado de anunciar los números de las participantes seleccionadas. Cuando mencionó el 2274, Valentina celebró con alegría junto al resto de las jóvenes que también lograron pasar a la primera jornada de la competencia artística.

El camino artístico de la hija de Mario Pergolini

La participación de Valentina en Popstars se suma a una trayectoria que comenzó varios años atrás. La joven se formó en actuación, canto y baile y encontró en el teatro musical uno de los espacios donde desarrollar su carrera.

Su debut profesional en el circuito comercial porteño llegó después de superar diferentes audiciones abiertas para integrar el elenco de la comedia musical "Despertar de Primavera", dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la calle Corrientes.

Sobre aquella experiencia, Valentina expresó: "Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela".

Valentina Pergolini y su faceta como influencer

Además de su formación y experiencia artística, Valentina Pergolini mantiene una presencia activa en las redes sociales. En TikTok acumula más de 50 mil seguidores, donde comparte distintos contenidos y muestra otra faceta de su personalidad.

En su perfil publica desde rutinas de maquillaje y tutoriales hasta vlogs sobre diferentes momentos de su vida cotidiana. Al mismo tiempo, continúa apostando a su preparación profesional: estudia artes escénicas y toma clases de danza, teatro y canto.