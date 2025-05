Contundente pedido de Nacho Viale a José María Muscari para su obra sobre Mirtha Legrand

"Nacho Viale llamó a Muscari para que baje el espectáculo de cartelera. El motivo fue este.... en los últimos afiches de Mirtha, el mito aparecía una foto de Muscari con Mirtha. Entonces, Nacho sintió que era publicidad engañosa... como si MIrtha fuera a trabajar en la obra", detalló Pallares.

"Ojalá que Mirtha, enterada de esto, le dé la autorización de Muscari para seguir. Por el momento, no hay autorización y terminan el domingo en el teatro Regina", remarcó el conductor.

“En los últimos afiches aparecía una foto de Mirtha con Muscari, entonces Nacho Viale sintió que era publicidad engañosa, porque es como si Mirtha apareciera en la obra o trabajara ahí. Con lo cual, decidieron levantarla”, explicó Pallares. Acto seguido, Lussich sumó una apreciación personal: “Para mí es un tema de derechos, de autorización... Siempre que hay un quilombo con Nacho es porque está perdiendo plata”.

José María Muscari desmintió que Nacho Viale pidiera levantar El Mito, su obra sobre Mirtha Legrand

Frente a la creciente repercusión mediática de estas versiones, José María Muscari optó por responder de manera directa a través de sus redes sociales. Su aclaración fue tajante: “Info errada. Jamás Nacho Viale me pidió eso”, escribió en un mensaje publicado este mismo lunes, a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El director teatral también ofreció detalles concretos sobre la programación de la obra: “La obra tenía solo cuatro funciones en abril, que fueron un hit. Se agregaron cuatro más por el éxito en mayo. Y este domingo 25 de mayo terminan las ocho funciones pautadas. Así fueron anunciadas siempre, cuatro únicas funciones y luego cuatro más”.

El director enfatizó que el espectáculo no fue levantado por presiones externas ni por decisiones de último momento, sino que su ciclo estaba cerrado desde un principio, con fechas claras y difundidas públicamente. Estas funciones formaban parte de una propuesta escénica de formato limitado.

La obra Mirtha, El Mito no cuenta con la participación directa de Mirtha Legrand, pero está inspirada en su figura. En ese marco, la aparición de una imagen suya en la promoción llamó la atención. Muscari no negó el uso de esa imagen, pero defendió su inclusión como parte de una estrategia comunicacional que no pretendía inducir al público a creer que la diva formaba parte del espectáculo.