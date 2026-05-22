Preocupación por Christian Petersen: qué dice el parte médico del Hospital Alemán
La institución emitió un parte médico detallando el estado de salud de Christian Petersen. Se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados.
La noticia sobre el estado de salud del reconocido chef generó preocupación en las últimas horas. Para brindar información oficial sobre su evolución, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este viernes un comunicado detallando la situación clínica de Christian Petersen.
Qué dice el parte médico oficial sobre Christian Petersen
A través de un documento formal firmado por el Director Médico de la institución, el Dr. Norberto Mezzadri , el nosocomio confirmó que el paciente "se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente".
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Respecto a su cuadro actual, el centro de salud llevó algo de tranquilidad al detallar que Petersen "se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales".
Sobre los pasos a seguir durante los próximos días, las autoridades explicaron que el chef continuará bajo estricta observación médica y sujeto a los ajustes terapéuticos que determine el equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes. Finalmente, desde el Hospital Alemán reafirmaron su compromiso ético y aseguraron que la institución "preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia".
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