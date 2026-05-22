Preocupación por Christian Petersen: qué dice el parte médico del Hospital Alemán

Sobre los pasos a seguir durante los próximos días, las autoridades explicaron que el chef continuará bajo estricta observación médica y sujeto a los ajustes terapéuticos que determine el equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes. Finalmente, desde el Hospital Alemán reafirmaron su compromiso ético y aseguraron que la institución "preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia".