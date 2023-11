Coti Romero acusó a Alexis Quiroga de acosarla virtualmente

coti y alexis.jpg

Y agregó: “Por la mitad de esos mails, yo le di la oportunidad de hablar. Lo que él pidió fue llevarnos bien, no pelearnos. Entonces, le dije ‘hablemos’. Nos juntamos a hablar y en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal y dije basta”.

coti mails.jpg

Por otro lado, también expuso: “Desde ahí que le dije basta, porque me hacía mucho más difíciles las cosas, me siguió molestando con los mails. Capaz lo hace para desestabilizarme. Porque si no entiende de una vez que me está haciendo mal, y se supone que me ama, como lo dice en los mails. ¡Basta!”.

De esta manera, la exhermanita concluyó la nota con una contundente frase: “No sé si está obsesionado, pero no entiende. Espero que esta vez intervenga la familia, que es un amor".