Coti confirmó la ruptura con Candelaria Tinelli y la influencer reaccionó en redes

En las últimas semanas fue creciendo con fuerza el rumor de que el cantautor Coti Sorokin y la influencer Candelaria Tinelli estaban separados. Finalmente, fue el mismo Coti quien confirmó que no se trataba simplemente de un murmullo de pasillo, sino que no era más que una realidad: la hija de Marcelo Tinelli y él ya no son pareja.