Ricardo Darín reveló la ciudad que eligió para obtener la ciudadanía española y Mario Pergolini se tentó

Darín Pergolini

El delirio continuó cuando el protagonista de El Eternauta contó que, tiempo después, le comentó esta elección a una persona realmente nacida en Jaén, quien se sorprendió profundamente: “‘Me estás jodiendo’”, recordó el actor, provocando otra ola de carcajadas. Mario, ya entregado al humor, respondió: “No sé si sentirme contento o matarme”, mientras intentaba secar sus lágrimas.

Cuando el conductor quiso saber si alguna vez había visitado la ciudad que decía haber “elegido”, el actor remató con una de las líneas más celebradas de la noche: “Era muy chiquito cuando nací, no me acordaba”. La frase desató una risa colectiva de varios segundos.

Una vez que el equipo logró recomponerse mínimamente, Pergolini cambió de tema y recordó que Uruguay también lo había distinguido. Pero Darín redobló la apuesta: “Sí, soy de Tacuarembó también”.

El estudio se vino abajo. El actor, totalmente tentado, siguió construyendo sobre esa idea absurda: “El tipo no tenía dónde vivir, pobrecito”, lanzó sobre sí mismo, desatando otra ronda de carcajadas. El clima ya era imparable.

El conductor intentó recuperar algo de control preguntándole por su nacimiento real. El intérprete, totalmente metido en el juego, respondió: “No, no nací todavía. Estoy en proceso… Soy como una crisálida. Ahora soy larva, voy a mejorar”. Pergolini, rendido, confesó: “Desde que fumaba que no me reía tanto”. El actor, sin perder el ritmo, le respondió: “¿Vos no estás fumado? Me engañaron”. El conductor, resignado, le siguió el juego: “¡Pero te dije! ‘¡Hoy no fumemos!’", a lo que Darín atinó a contestar: “¡Y yo no sabía!”, haciendo gestos irónicos y fundiendo al público en aplausos.