Mario Pergolini reveló que trabajó para el programa de Alejandro Dolina: qué hizo
El mítico conductor visitó a Pergolini en "Otro día perdido" y él le confesó que fue la inspiración para trabajar en la radio. Conocé los detalles.
Mario Pergolini sorprendió a la audiencia de su late night show, Otro día perdido en Eltrece, al compartir una emotiva anécdota sobre sus comienzos profesionales, poniendo en valor la figura de Alejandro Dolina. El conductor reveló los detalles de su primer contacto laboral con el mítico creador de La venganza será terrible, explicando cómo esa experiencia inicial moldeó su propia carrera: “Gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice”, expresó emocionado Pergolini.
El dueño de casa contó que el encuentro profesional se remonta a sus diecisiete años, época en la que trabajaba en Radio Continental. En aquel entonces, su labor consistía en anotar los llamados de los oyentes destinados a “Demasiado tarde para lágrimas”, el programa liderado por Alejandro Dolina y Adolfo Castello. Pergolini rememoró: “Yo terminaba de hacer un programa que nadie escuchaba y me iba a Continental a ver el programa que hacías con Castello. Durante muchos meses fui el que anoté los llamados que hacía la gente para que se lo pasen a ustedes”.
Pergolini destacó que la observación del trabajo de Dolina y Castello fue decisiva en su desarrollo. Subrayó su agradecimiento, al afirmar: “Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”. Y cerró su reconocimiento: “Te agradezco tantos años de radio, de alguna forma”.
Dolina, cuya respuesta fue recibida con aplausos, introdujo un matiz humilde: “Usted no necesitaba escuchar La venganza... para hacer lo que hizo después”. Sin embargo, Pergolini rebatió la afirmación, insistiendo en la influencia recibida: “No, yo creo que sí”. En ese mismo diálogo, el conductor ahondó en la importancia de los referentes y la pasión en el oficio: “Vengo de una época en donde se escuchaba una radio que escuchaban nuestros padres también. Escuchaba Rapidísimo por mi vieja que todo el tiempo escuchaba La Hora del Aficionado. Tuvimos una escuela, y después vi a mucha gente hacer radio con pasión. Y viste que inspira ese tipo de cosas. La verdad que inspira ver gente que la pasaba bien, que trabajaba... A mí me encantaba verlo”.
A su turno, Dolina ofreció una profunda reflexión sobre la vocación y la felicidad que esta genera: “Cuando uno ve a un tipo que es feliz haciendo lo que hace, siente también que hay algo de bueno en la vocación, que no siempre es todo sacrificio y es toda resistencia a la injusticia, que hay un poco de felicidad en todo eso”.
El invitado confesó que, a pesar de los años, aún extraña la rutina radial en los días de descanso y reveló cómo maneja esa sensación: “Gustosamente, hubiera hecho gratis todo lo que hice en mi vida por algún dinero en este asunto de la radio. Y los días que yo no tengo radio porque es feriado o porque tenemos vacaciones, yo lo echo en falta. Lo extraño”. Dolina explicó que, para combatir la monotonía, ha hecho "trampas": “Para extrañarlo, he hecho algunas trampas, por ejemplo, cambiar de compañeros y hacer unos maquillajes para que parezca que las cosas son distintas, cuando a lo mejor son iguales. Pero igual, aunque fuera la misma cosa, la extraño”.
Finalmente, Pergolini abordó la pregunta sobre si Dolina se sentía un representante de la “porteñidad”. “Espero que no”, lanzó Dolina, divertido. Mario especificó el estereotipo: “El estereotipo del porteño del café, de charla y whisky”. Dolina afirmó categóricamente que su realidad es distinta a esa imagen: “Posiblemente hay una percepción equivocada tuya o algo que dicen los tipos que me contratan que quieren que yo parezca eso. Pero la verdad es que yo nunca voy a un café. Es muy raro. No nací en Buenos Aires, nací en Baigorrita en el campo. Soy del campo o en todo caso soy del Gran Buenos Aires que es otra cosa”, al tiempo que se despegaba de la “‘porteñidad’ como sinónimo de prepotencia”.
