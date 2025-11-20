Mario Pergolini reveló que trabajó para el programa de Alejandro Dolina: qué hizo

El invitado confesó que, a pesar de los años, aún extraña la rutina radial en los días de descanso y reveló cómo maneja esa sensación: “Gustosamente, hubiera hecho gratis todo lo que hice en mi vida por algún dinero en este asunto de la radio. Y los días que yo no tengo radio porque es feriado o porque tenemos vacaciones, yo lo echo en falta. Lo extraño”. Dolina explicó que, para combatir la monotonía, ha hecho "trampas": “Para extrañarlo, he hecho algunas trampas, por ejemplo, cambiar de compañeros y hacer unos maquillajes para que parezca que las cosas son distintas, cuando a lo mejor son iguales. Pero igual, aunque fuera la misma cosa, la extraño”.

Finalmente, Pergolini abordó la pregunta sobre si Dolina se sentía un representante de la “porteñidad”. “Espero que no”, lanzó Dolina, divertido. Mario especificó el estereotipo: “El estereotipo del porteño del café, de charla y whisky”. Dolina afirmó categóricamente que su realidad es distinta a esa imagen: “Posiblemente hay una percepción equivocada tuya o algo que dicen los tipos que me contratan que quieren que yo parezca eso. Pero la verdad es que yo nunca voy a un café. Es muy raro. No nací en Buenos Aires, nací en Baigorrita en el campo. Soy del campo o en todo caso soy del Gran Buenos Aires que es otra cosa”, al tiempo que se despegaba de la “‘porteñidad’ como sinónimo de prepotencia”.