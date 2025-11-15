La fuerte pregunta de Magnolia que dejó sin palabras a la China Suárez: "¿No te molesta que...?"

En la entrevista, la artista recordó que, en una ocasión, su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, se acercó con una pregunta inesperada que la descolocó por completo. La nena quería saber por qué había personas que hablaban mal de su mamá sin conocerla, un planteo que la tomó por sorpresa y la dejó fría al comprender que sus hijos ya comenzaron a notar el clima hostil que muchas veces se genera en redes.