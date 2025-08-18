Cuál es la obra de teatro que protagoniza Gime Accardi, con dirección de Nico Vázquez, y con quién trabaja

Para darle aún más "pimienta" a esta revelación, en el panel reconstruyeron la situación y llegaron a la conclusión de que "ella (por Accardi) conoce a la mujer" de su presunto amante.

En qué obra de teatro está Gimena Accardi

Mientras en las redes empezaron a intentar adivinar de quién se trata. Mientras tanto, trascendió que Accardi trabaja e "En otras palabras", la obra de teatro dirigida por Nico Vázquez.

La aclamada propuesta teatral es protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Es una adaptación argentina de la inglesa “In Other Words”, escrita por Matthew Seager y estrenada en 2017 en The Hope Theatre de Londres.

