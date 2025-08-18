Cuál es la obra de teatro que protagoniza Gime Accardi, con dirección de Nico Vázquez, y con quién trabaja
La actriz volvió a ser tema en el mundo del espectáculo, luego de la información que dio Ángel De Brito este lunes sobre una supuesta infidelidad.
En una verdadera bomba para el mundo del espectáculo, Ángel de Brito reveló este lunes en LAM que el verdadero motivo de la separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez fue una relación paralela que mantenía la actriz, y en el programa dieron a entender que el tercero en discordia sería "un compañero de trabajo".
"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos, remarcando que esta situación fue el detonante de la ruptura de la pareja.
Aunque ni De Brito ni Yanina Latorre, quien afirmó estar al tanto de la situación, dieron el nombre del tercero en discordia, sí adelantaron varios detalles que encendieron las especulaciones en redes sociales.
De Brito deslizó que se trataba de "un compañero", sin aclarar de qué ámbito, y recordó que "Nico dirige la obra de Gimena", lo que llevó a muchos a interpretar que podría ser parte de ese elenco.
"Es el compañero de trabajo", acotaron desde el panel, intentando adivinar. Fue entonces que Ángel señaló que "es alguien del medio", mientras que Yanina añadió que "es alguien casado".
Para darle aún más "pimienta" a esta revelación, en el panel reconstruyeron la situación y llegaron a la conclusión de que "ella (por Accardi) conoce a la mujer" de su presunto amante.
En qué obra de teatro está Gimena Accardi
Mientras en las redes empezaron a intentar adivinar de quién se trata. Mientras tanto, trascendió que Accardi trabaja e "En otras palabras", la obra de teatro dirigida por Nico Vázquez.
La aclamada propuesta teatral es protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Es una adaptación argentina de la inglesa “In Other Words”, escrita por Matthew Seager y estrenada en 2017 en The Hope Theatre de Londres.
