La Justicia falló a favor de Javier Milei: no deberá borrar el tuit contra Ian Moche
La familia del nene había demandado al Presidente al considerar que había compartido un contenido agraviante en sus redes sociales.
La Justicia falló a favor del presidente Javier Milei y resolvió que no tendrá que eliminar el mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X contra Ian Moche, un nene de 12 años que realiza divulgación sobre autismo y discapacidad. La familia del menor había presentado un recurso de amparo para que el mandatario quitara el posteo, alegando que había generado consecuencias graves para el chico y su entorno.
La decisión fue determinada por el juez federal Alberto Osvaldo Recondo, quien determinó que la cuenta de uso personal de Milei en X no es un canal de comunicación oficial y que, por lo tanto, las publicaciones en dicho perfil no pueden considerarse un acto institucional ni responden a decisiones de Estado.
"El Presidente de la Nación siempre lo es. Esté en Casa Rosada, en la residencia de Olivos, o en un canal de televisión. Será Presidente las 24 horas del día, mientras dure su mandato. Sin embargo, en ese tiempo no todas sus acciones lo obligarán a nivel institucional", explicó el magistrado.
Además, el juez afirmó que el posteo fue una crítica hacia el periodista Paulino Rodrigues y no una mención directa a Ian.
Consideró en ese sentido que la publicación no fue "un ataque a la honra y reputación del menor", dado que "en el tuit mencionado no se aludió a la actividad del niño". "Está claro que vierte una crítica concreta al periodista", dijo el juez.
A su vez, el fallo planteó que el hecho de que la publicación sea un reposteo "no implica de manera automática la adhesión total con el contenido del tuit" porque "ese criterio llevaría a cualquier usuario a ser absoluto responsable de expresiones ajenas".
También subrayó que el “alto perfil” público de Moche “lo expone a la crítica y la opinión ajena”: "Quien se ha expuesto voluntariamente a una actividad pública ha decidido también exponerse a las consecuencias que de su ejercicio se derivan", remarcó el juez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario