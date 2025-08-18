MinutoUno

La Justicia falló a favor de Javier Milei: no deberá borrar el tuit contra Ian Moche

Política

La familia del nene había demandado al Presidente al considerar que había compartido un contenido agraviante en sus redes sociales.

La Justicia falló a favor del presidente Javier Milei y resolvió que no tendrá que eliminar el mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X contra Ian Moche, un nene de 12 años que realiza divulgación sobre autismo y discapacidad. La familia del menor había presentado un recurso de amparo para que el mandatario quitara el posteo, alegando que había generado consecuencias graves para el chico y su entorno.

La decisión fue determinada por el juez federal Alberto Osvaldo Recondo, quien determinó que la cuenta de uso personal de Milei en X no es un canal de comunicación oficial y que, por lo tanto, las publicaciones en dicho perfil no pueden considerarse un acto institucional ni responden a decisiones de Estado.

Milei ian moche

"El Presidente de la Nación siempre lo es. Esté en Casa Rosada, en la residencia de Olivos, o en un canal de televisión. Será Presidente las 24 horas del día, mientras dure su mandato. Sin embargo, en ese tiempo no todas sus acciones lo obligarán a nivel institucional", explicó el magistrado.

Además, el juez afirmó que el posteo fue una crítica hacia el periodista Paulino Rodrigues y no una mención directa a Ian.

Consideró en ese sentido que la publicación no fue "un ataque a la honra y reputación del menor", dado que "en el tuit mencionado no se aludió a la actividad del niño". "Está claro que vierte una crítica concreta al periodista", dijo el juez.

A su vez, el fallo planteó que el hecho de que la publicación sea un reposteo "no implica de manera automática la adhesión total con el contenido del tuit" porque "ese criterio llevaría a cualquier usuario a ser absoluto responsable de expresiones ajenas".

También subrayó que el “alto perfil” público de Moche “lo expone a la crítica y la opinión ajena”: "Quien se ha expuesto voluntariamente a una actividad pública ha decidido también exponerse a las consecuencias que de su ejercicio se derivan", remarcó el juez.

