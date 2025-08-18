Cambios en la programación de Telefe: otra vez levantan La Voz Argentina

El conjunto Millonario recibirá a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental y el canal de las pelotas tiene los derechos de transmisión. Por este motivo, se levantará por un día el programa conducido por Nico Occhiato.

La Voz Argentina: Luck Ra defendió sus elecciones musicales y armó debate en redes

La reciente gala de La Voz Argentina dejó una ola de comentarios en redes sociales tras las actuaciones de Federico Mestre y Leonardo Belmonte. Luck Ra, uno de los coaches del programa, se convirtió en el centro del debate al escribir en su cuenta de X: “¿Puedo decir algo? a mí sí me gustan los temas que elijo”, mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones.

La polémica se originó por la preferencia del cuartetero por adaptar canciones originalmente de otros géneros a la cumbia, lo que despertó el descontento de una parte del público. Durante la gala, Mestre interpretó un cover de cumbia de “Tu jardín con enanitos”, mientras que Leonardo Belmonte eligió “Niña bonita” de Chino y Nacho.

La elección del género generó múltiples comentarios críticos: usuarios cuestionaron por qué no se mantenía la versión original de las canciones y acusaron al coach de repetir constantemente el estilo cumbiero. Entre las respuestas se leía: “Solo a vos te gustan los temas, primo” o “A todo le tenés que meter cumbia”.

A pesar de las críticas, el artista defendió su criterio y explicó que la selección de canciones responde a su visión musical y a la forma en que busca potenciar a sus participantes. La decisión de asignar ciertos ritmos busca también probar la adaptabilidad y la capacidad escénica de los concursantes frente a géneros distintos a los originales.

El jurado del programa también valoró la resiliencia de los participantes: Juliana Gattas, de Miranda!, destacó la capacidad de Mestre para recuperarse tras un error inicial, mientras Soledad Pastorutti resaltó la importancia de sobreponerse a la frustración en un contexto de alta exposición.

Nico Occhiato, conductor del ciclo, acompañó la explicación del coach, subrayando la intención de ofrecer a los participantes oportunidades para enfrentar desafíos escénicos complejos. Finalmente, pese al debate en redes, Luck Ra mantuvo su postura y continuó con la dinámica de su equipo, defendiendo la cumbia como herramienta de expresión y crecimiento para los concursantes.

La reacción de la audiencia evidencia cómo las decisiones de los coaches se transforman en un factor clave de interacción y discusión, más allá del resultado de la competencia.