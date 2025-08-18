Los impactos de la ciclogénesis que se esperan en Buenos Aires: lluvias, tormentas, vientos fuertes y granizo

Las alertas en la Ciudad de Buenos Aires

tormenta avellaneda Se esperan lluvias fuertes en Buenos Aires.

El SMN ya emitió dos alertas de nivel amarillo para la Ciudad:

Una por tormentas fuertes

Otra por lluvias intensas.

El organismo advirtió que los períodos de vigencia podrán variar a medida que se defina con mayor precisión la posición del ciclón.

TORMENTA AMBA Se espera un temporal en Buenos Aires para el próximo martes. Fuente: Meteored.

En el alerta por lluvias intensas se detalla:

“El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores acumulados entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”.

Vientos intensos y descenso de lluvias

Otro fenómeno asociado a la ciclogénesis será el incremento del viento. En el AMBA se esperan dos momentos de mayor riesgo:

El martes por la tarde, previo al pasaje del ciclón.

El miércoles por la tarde, cuando el viento del sudoeste se intensifique.

Según el modelo ECMWF, el miércoles 20 de agosto todavía persistirán las tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana. Al mediodía las lluvias serían más débiles y, por la tarde, se espera un cielo sin precipitaciones pero con ráfagas intensas del sudoeste.