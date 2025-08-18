Los impactos de la ciclogénesis que se esperan en Buenos Aires: lluvias, tormentas, vientos fuertes y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias en el AMBA. Está llegado una nueva ciclogénesis.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa horas de expectativa por la evolución de una ciclogénesis que podría traer lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento en el inicio de la semana.
Para la tarde y la noche de este lunes 18 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la probabilidad de lluvias débiles y tormentas aisladas en el AMBA. Las tormentas más fuertes se ubicarán sobre el Litoral argentino y desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires hacia el norte del país.
Lluvias y alerta amarilla en el AMBA
La atención está puesta en lo que ocurrirá durante el martes, jornada que marcará la evolución de la ciclogénesis.
- Si el centro de bajas presiones logra cerrar la primera isobara alrededor de las 9 de la mañana en el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, el escenario coincidirá con lo que pronostica el modelo europeo ECMWF.
- En cambio, si ese cierre se produce recién hacia las 15 horas en el centro de Entre Ríos, será el modelo estadounidense GFS el que acierte más.
Más allá de estas variantes técnicas, el nivel de humedad es tan alto que la probabilidad de tormentas fuertes en la región es muy elevada. En algún momento del martes, el AMBA podría registrar fenómenos localmente severos, con abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Las alertas en la Ciudad de Buenos Aires
El SMN ya emitió dos alertas de nivel amarillo para la Ciudad:
- Una por tormentas fuertes
- Otra por lluvias intensas.
El organismo advirtió que los períodos de vigencia podrán variar a medida que se defina con mayor precisión la posición del ciclón.
En el alerta por lluvias intensas se detalla:
“El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores acumulados entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”.
Vientos intensos y descenso de lluvias
Otro fenómeno asociado a la ciclogénesis será el incremento del viento. En el AMBA se esperan dos momentos de mayor riesgo:
- El martes por la tarde, previo al pasaje del ciclón.
- El miércoles por la tarde, cuando el viento del sudoeste se intensifique.
Según el modelo ECMWF, el miércoles 20 de agosto todavía persistirán las tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana. Al mediodía las lluvias serían más débiles y, por la tarde, se espera un cielo sin precipitaciones pero con ráfagas intensas del sudoeste.
