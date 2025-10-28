Cuándo se estrena el documental de Lali Espósito en Netflix

Mariana "Lali" Espósito no es solo una artista; es la encarnación de la resiliencia, la versatilidad y el carisma inigualable del star system argentino. Su carrera es un relato épico de reinvención: de niña prodigio actoral en los hits televisivos de Cris Morena, a una figura de la música pop que domina escenarios internacionales con una audacia y una energía electrizantes. Lali ha sabido navegar la transición de la ficción a la realidad con una inteligencia estratégica, utilizando su plataforma para hablar de temas de género, empoderamiento y libertad, cimentando una conexión visceral con sus fans. Su devoción por el trabajo, reflejada en su precisión vocal y coreográfica, es la base de un fenómeno que trasciende las fronteras, posicionándola como un ícono cultural que celebra la alegría sin complejos.