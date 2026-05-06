Cuarteto: Desakta2 anuncia show histórico en Buenos Aires

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La banda debutó en octubre de 2021 en Rosario Chateau, Córdoba, y desde entonces no dejó de crecer. A lo largo de estos años realizaron 20 funciones sold out en Plaza de la Música, también agotaron shows en Forja Eventos y participaron de importantes festivales como Cosquín Cuarteto, el Festival de Peñas de Villa María y Jesús María.

Durante 2025 también marcaron otro hito en su carrera con su primera presentación en el Teatro Gran Rex, donde lograron entradas agotadas.

Actualmente, el grupo supera los 2.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y mantiene una fuerte presencia en redes sociales: cuentan con 977 mil seguidores en Instagram, más de 770 mil en TikTok y 321 mil suscriptores en YouTube.

Parte de este crecimiento también se refleja en su último álbum, “Más que una Moda”, donde comparten colaboraciones con artistas reconocidos como Los Caligaris y Ulises Bueno.

DesaKta2 anunció tres shows consecutivos en Córdoba

El dúo se presentará el jueves 7 en Sala del Rey, el viernes 8 en Río Tercero y el sábado 9 en Plaza de la Música, en una seguidilla de recitales que promete hacer vibrar a sus fanáticos.