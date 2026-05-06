Cuarteto: Desakta2 anuncia show histórico en Buenos Aires
El dúo cordobés Desakta2, nominado a los Premios Gardel 2026, prepara un show a puro cuarteto en Buenos Aires para el 19 de agosto.
Desakta2 sigue consolidándose como uno de los fenómenos más fuertes del cuarteto actual y acaba de anunciar un nuevo paso clave en su carrera: el próximo 19 de agosto se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires.
El dúo integrado por Joaquín Martín y Fernando Olmedo llegará a uno de los escenarios más importantes del país en un momento de gran crecimiento y popularidad dentro de la música argentina.
Desakta2 revoluciona el cuarteto en Buenos Aires
Con una propuesta que combina la esencia del cuarteto cordobés con una impronta fresca y moderna, la banda logró conquistar a miles de fanáticos en todo el país y convertirse en una de las más convocantes del género.
Además, Desakta2 atraviesa un presente destacado tras recibir una nominación a los Premios Gardel 2026 en la categoría “Mejor Canción de Cuarteto” por el tema “No Se Ve / Chingón”, una de las canciones más exitosas de su repertorio y que ya acumula millones de reproducciones.
La banda debutó en octubre de 2021 en Rosario Chateau, Córdoba, y desde entonces no dejó de crecer. A lo largo de estos años realizaron 20 funciones sold out en Plaza de la Música, también agotaron shows en Forja Eventos y participaron de importantes festivales como Cosquín Cuarteto, el Festival de Peñas de Villa María y Jesús María.
Durante 2025 también marcaron otro hito en su carrera con su primera presentación en el Teatro Gran Rex, donde lograron entradas agotadas.
Actualmente, el grupo supera los 2.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y mantiene una fuerte presencia en redes sociales: cuentan con 977 mil seguidores en Instagram, más de 770 mil en TikTok y 321 mil suscriptores en YouTube.
Parte de este crecimiento también se refleja en su último álbum, “Más que una Moda”, donde comparten colaboraciones con artistas reconocidos como Los Caligaris y Ulises Bueno.
DesaKta2 anunció tres shows consecutivos en Córdoba
El dúo se presentará el jueves 7 en Sala del Rey, el viernes 8 en Río Tercero y el sábado 9 en Plaza de la Música, en una seguidilla de recitales que promete hacer vibrar a sus fanáticos.
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