Qué pasa con el rating de Gran Hermano Generación Dorada: los números de la gala de nominación
El exitoso reality de Telefe viene de algunos cambios de horarios y hay dudas sobre la performance en el rating.
Tras semanas con altibajos en el rating, la nueva edición de Gran Hermano logró consolidarse este miércoles en la pantalla de Telefe. La combinación de una noticia de último momento y la tensión propia de la nueva gala de nominaciones le permitieron al reality mostrar una notable recuperación en sus niveles de audiencia.
El inicio de semana había dejado dudas sobre el interés del público. El martes, el programa heredó un piso de casi 20 puntos de rating del partido de Boca por Copa Libertadores, pero sufrió un "efecto tobogán" al perder más de 8 puntos en sus primeros diez minutos.
Sin embargo, este miércoles la tendencia se revirtió por completo: el programa mantuvo un promedio elevado durante toda la emisión y la gala alcanzó picos de 14.2 puntos de rating, posicionándose nuevamente como lo más visto de su franja horaria y superando ampliamente a la competencia.
Los motivos del rating de Gran Hermano Generación Dorada
El repunte en los números no fue casualidad. La producción apostó a una jornada cargada de contenido emocional y estratégico que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla:
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El inesperado abandono de Yipio: La salida de la participante por una urgencia de salud familiar fue el eje central de la noche. La comunicación en el confesionario y su emotiva despedida de la casa generaron un pico de interés inmediato.
Gala de nominaciones: La nueva instancia de votación entre los participantes de la "Generación Dorada" aportó la cuota de juego y estrategia que los seguidores del formato estaban esperando.
Con estos resultados, Gran Hermano demuestra que, más allá de los factores externos como el fútbol, el "drama" de la convivencia y las historias personales siguen siendo el motor principal para cautivar al público argentino. La expectativa ahora se centra en cómo evolucionará el encendido de cara a la próxima gala de eliminación.
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