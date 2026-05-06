Alerta naranja por tormentas en el AMBA: a qué hora se largan las lluvias fuertes y cuándo mejora el clima
El Servicio Meteorológico Nacional subió el nivel de su aviso por tormentas fuertes, que se extiende hasta el jueves. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita la llegada de la inestabilidad, de la mano de un fenómeno de ciclogénesis que traerá lluvias y tormentas fuertes de forma inminente, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) subió al nivel naranja su alerta meteorológica.
De acuerdo con el organismo, las tormentas llegarían en horas de la noche de este miércoles y se extenderían durante la madrugada del jueves, para pasar luego a chaparrones en la mañana y hasta la noche, con momentos de viento fuerte por la tarde. Todo esto irá acompañado de temperaturas de entre 16 y 20 grados.
Al respecto, el SMN lanzó un preocupante aviso. "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h", indicó.
El reporte también prevé que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada".
Recomendaciones del SMN por las tormentas en el AMBA
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Se espera que se mantengan los chaparrones el viernes en el AMBA. El organismo prevé precipitaciones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana, con mucho viento y un descenso de las temperaturas, que rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.
El sábado también estará signado por el viento durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que subirá hasta los 14.
El domingo, en tanto, se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con 5 grados de mínima y 16 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario