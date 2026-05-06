Alerta naranja por tormentas en el AMBA: a qué hora se largan las lluvias fuertes y cuándo mejora el clima

Recomendaciones del SMN por las tormentas en el AMBA

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Se espera que se mantengan los chaparrones el viernes en el AMBA. El organismo prevé precipitaciones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana, con mucho viento y un descenso de las temperaturas, que rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.

El sábado también estará signado por el viento durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que subirá hasta los 14.

El domingo, en tanto, se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con 5 grados de mínima y 16 de máxima.