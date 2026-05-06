Masivo retiro de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad en la Ciudad
Entre otras irregularidades, algunos estaban vencidos e incluso había espacios reservados para titulares fallecidos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procedió a retirar alrededor de 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad por graves irregularidades. Según se informó, la mayoría de los espacios tenía permisos vencidos, mientras que otros pertenecían a titulares fallecidos o directamente eran falsos.
"Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos”, expuso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar el retiro de los carteles ubicados en la vía pública.
En el mensaje, Macri expuso que la medida “no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.
Discapacidad: había carteles truchos y de personas fallecidas
Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires detallaron que, del total de espacios eliminados, el 76% correspondía a reservas que estaban vencidas o fuera de uso, el 11% a personas fallecidas, el 9% tenía documentación adulterada y el 4% directamente eran truchos.
El procedimiento fue llevado a cabo tras una auditoría del Ministerio, la cual consistió en revisar la documentación de todos los espacios reservados para el estacionamiento de personas con discapacidad.
Todo surgió a partir de un reclamo vecinal respecto a la falta de espacio para estacionar debido a la gran cantidad de carteles de reserva por cuadra. De esta manera, se logró identificar que la mayoría de los lugares tenían irregularidades, alguna de ellas de gravedad.
“Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay algunas cuadras con hasta cuatro espacios para personas con discapacidad”, remarcó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño. Puso como ejemplo dos que se ubicaban sobre la calle Arenales y cuyos titulares ya no se encuentran en el lugar.
“Quiero ser claro: esto no va en contra de nadie que cumpla con la normativa. Si tenés tu CUD vigente, tu documentación en regla y lo renovás en fecha, el espacio está garantizado”, subrayó, pero enfatizó que “se termina el abuso con los espacios que no le sirven a nadie, pero les sacan lugar a todos”.
Según sostuvo en un video publicado en redes sociales, solo en marzo se retiraron 134 reservas que no cumplían con los requisitos. En ese sentido, remarcó que en la gestión del actual gobierno porteño “el orden es prioritario”.
Por último, Bereciartua indicó que aún quedan casi 4 mil espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad e invitó a los vecinos a denunciar irregularidades o pedir su fiscalización a través de la app BA Colaborativa.
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