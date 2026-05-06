Masivo retiro de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad en la Ciudad

FIN A LOS ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS TRUCHOS

El procedimiento fue llevado a cabo tras una auditoría del Ministerio, la cual consistió en revisar la documentación de todos los espacios reservados para el estacionamiento de personas con discapacidad.

Todo surgió a partir de un reclamo vecinal respecto a la falta de espacio para estacionar debido a la gran cantidad de carteles de reserva por cuadra. De esta manera, se logró identificar que la mayoría de los lugares tenían irregularidades, alguna de ellas de gravedad.

“Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay algunas cuadras con hasta cuatro espacios para personas con discapacidad”, remarcó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño. Puso como ejemplo dos que se ubicaban sobre la calle Arenales y cuyos titulares ya no se encuentran en el lugar.

“Quiero ser claro: esto no va en contra de nadie que cumpla con la normativa. Si tenés tu CUD vigente, tu documentación en regla y lo renovás en fecha, el espacio está garantizado”, subrayó, pero enfatizó que “se termina el abuso con los espacios que no le sirven a nadie, pero les sacan lugar a todos”.

Según sostuvo en un video publicado en redes sociales, solo en marzo se retiraron 134 reservas que no cumplían con los requisitos. En ese sentido, remarcó que en la gestión del actual gobierno porteño “el orden es prioritario”.

Por último, Bereciartua indicó que aún quedan casi 4 mil espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad e invitó a los vecinos a denunciar irregularidades o pedir su fiscalización a través de la app BA Colaborativa.