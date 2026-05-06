Samuel Quirós y Aymée Nuviola presentan un nuevo proyecto que promete revolucionar la música latina
Samuel Quirós presenta “Renacimiento: Música de El Salvador Reimaginada Vol. 1”, una obra que redefine la excelencia de la música latina, acompañada por el poderoso sencillo “Reencuentro” junto a Aymée Nuviola.
El reconocido productor, estratega y visionario musical Samuel Quirós anuncia el lanzamiento de su proyecto más ambicioso hasta la fecha: “Renacimiento: Música de El Salvador Reimaginada Vol. 1”, una propuesta que trasciende el concepto de álbum para convertirse en un verdadero manifiesto artístico.
El proyecto llega precedido por el estreno del sencillo “Reencuentro”, una impactante versión en clave de salsa interpretada magistralmente por la ganadora del GRAMMY® y Latin GRAMMY® Aymée Nuviola, conocida internacionalmente como La Sonera del Mundo.
Este lanzamiento, funciona como una puerta de entrada —un abreboca de alto nivel— hacia la riqueza sonora, la sofisticación y la excelencia interpretativa que define el álbum completo.
Más que una coincidencia estratégica, la relación entre el single y el álbum ha sido concebida como una narrativa integrada: “Reencuentro” no solo introduce el universo sonoro de Renacimiento, sino que encarna su esencia emocional, estableciendo un puente directo entre la memoria, la identidad y la evolución de la música salvadoreña en un contexto global.
Un manifiesto sonoro de alcance internacional Renacimiento reúne a una constelación de talentos de primer nivel —voces prodigiosas y músicos laureados del continente— en una obra que eleva la música tropical y el jazz latino a una nueva dimensión artística.
Bajo la dirección de Samuel Quirós, el proyecto surge como respuesta a una necesidad urgente: preservar, dignificar y evolucionar la riqueza musical de El Salvador, llevándola a estándares internacionales sin perder su raíz ni su verdad cultural.
“Renacimiento es volver a la esencia, es honrar el virtuosismo de nuestros músicos y demostrar que la música latina tiene un espacio inagotable para la sofisticación y la elegancia”, afirma Quirós.
Aymée Nuviola: voz, alma y conexión emocional del proyecto
La participación de Aymée Nuviola en “Reencuentro” no es casual: su interpretación se convierte en el eje emocional que conecta al público con la profundidad del proyecto.
“Este proyecto representa mucho más que música. Renacimiento es memoria, identidad y evolución. Cuando interpreté ‘Reencuentro’, sentí que estaba cantándole a nuestras raíces, pero también al futuro. Este sencillo es solo una puerta… el álbum es un viaje completo, lleno de matices, de virtuosismo y de verdad. Es un honor ser parte de una obra que eleva nuestra cultura con tanta elegancia y respeto”, expresó.
Quién es Samuel Quirós, el arquitecto del sonido
Más que un productor, Samuel Quirós es un arquitecto creativo que ha sabido integrar visión empresarial y sensibilidad artística en una misma estructura.
Su trayectoria refleja disciplina, intuición y una capacidad excepcional para reunir talento bajo conceptos sólidos. En Renacimiento, logra algo poco común: unificar generaciones, estilos y geografías en torno a una narrativa coherente y poderosa, donde la excelencia técnica y la emoción pura conviven en equilibrio
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