Samuel Quirós y Aymée Nuviola presentan un nuevo proyecto que promete revolucionar la música latina

Un manifiesto sonoro de alcance internacional Renacimiento reúne a una constelación de talentos de primer nivel —voces prodigiosas y músicos laureados del continente— en una obra que eleva la música tropical y el jazz latino a una nueva dimensión artística.

Bajo la dirección de Samuel Quirós, el proyecto surge como respuesta a una necesidad urgente: preservar, dignificar y evolucionar la riqueza musical de El Salvador, llevándola a estándares internacionales sin perder su raíz ni su verdad cultural.

“Renacimiento es volver a la esencia, es honrar el virtuosismo de nuestros músicos y demostrar que la música latina tiene un espacio inagotable para la sofisticación y la elegancia”, afirma Quirós.

Aymée Nuviola: voz, alma y conexión emocional del proyecto

La participación de Aymée Nuviola en “Reencuentro” no es casual: su interpretación se convierte en el eje emocional que conecta al público con la profundidad del proyecto.

“Este proyecto representa mucho más que música. Renacimiento es memoria, identidad y evolución. Cuando interpreté ‘Reencuentro’, sentí que estaba cantándole a nuestras raíces, pero también al futuro. Este sencillo es solo una puerta… el álbum es un viaje completo, lleno de matices, de virtuosismo y de verdad. Es un honor ser parte de una obra que eleva nuestra cultura con tanta elegancia y respeto”, expresó.

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Quién es Samuel Quirós, el arquitecto del sonido

Más que un productor, Samuel Quirós es un arquitecto creativo que ha sabido integrar visión empresarial y sensibilidad artística en una misma estructura.

Su trayectoria refleja disciplina, intuición y una capacidad excepcional para reunir talento bajo conceptos sólidos. En Renacimiento, logra algo poco común: unificar generaciones, estilos y geografías en torno a una narrativa coherente y poderosa, donde la excelencia técnica y la emoción pura conviven en equilibrio