Curioso video de Thelma Fardin tras el pedido de nulidad de la condena que hizo Juan Darthés: "Yo gané"

En ese sentido, comenzó a explicar la estrategia que está aplicando Juan Darthés en este momento. "Ellos apelan como cualquier persona que enfrente una condena. Eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. No apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó en sus propios escritos lo admiten", dice la actriz

"Lo que discuten es si me golpeó, ató. Insisten en que la causa no es federal sino estadual. ¿Para qué lo hacen? para que el juicio empiece de cero y así poder decir que prescribió. El fallo dice que no pueden exigir golpes, cuando la violencia en sí mismo, el abuso", continuó relatando Fardin.

Además, agregó: "Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí. Lo están defendiendo de una nena de 16 años. Es contundente sobre la competencia federal, abriendo el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera".

Para cerrar, dijo con firmeza: "Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio. El fallo también aclara que no hay ningún beneficio público ni económico para mí. Me quitó energía, salud emocional, dinero, pero lo que el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable y que saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar, no tiene precio".