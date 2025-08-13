Maratón prohibida: la miniserie de 6 capítulos en Netflix que solo los adultos pueden ver
Conocé la serie que conquistó a los usuarios de Netflix con una historia real llena de giros intensos, recomendada solo para mayores de 16 años.
El catálogo de Netflix está lleno de series y películas para todos los gustos, pero Los últimos zares se destaca como uno de los dramas históricos más exitosos de la plataforma. Con solo 6 capítulos de menos de 50 minutos cada uno, esta serie británica combina sexo, misterio, dinero y corrupción en una trama intensa que conquistó a los suscriptores.
Recomendada para mayores de 16 años, esta producción recibió excelentes críticas y se volvió irresistible para quienes buscan historias cortas pero poderosas. Desde su incorporación en 2019, se posiciona como uno de los mejores dramas históricos del catálogo de Netflix, consolidando su lugar entre las favoritas de la audiencia.
De qué trata "Los últimos zares"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la miniserie dramática Los últimos zares, con apenas 6 capítulos, reconstruye con detalle el convulsionado inicio del siglo XX en Rusia, donde el zar Nicolás II enfrenta la creciente presión de cambios sociales, políticos y económicos que amenazan su reinado.
Su resistencia a modernizar el imperio y a aceptar las demandas del pueblo desencadena una serie de hechos que culminan en la Revolución Rusa, poniendo fin a la dinastía Romanov y transformando radicalmente la historia del país.
Esta producción se ha consolidado como uno de los dramas históricos más destacados del catálogo de Netflix, gracias a su rigurosa recreación de eventos reales, un guion cargado de tensión política y personal, y escenas que muestran la decadencia, la violencia y la corrupción de la época.
Su contenido intenso y explícito la convierte en una serie no apta para menores, ideal para quienes buscan historias con profundidad histórica y dramatismo, y la posiciona como una de las favoritas entre los suscriptores que valoran la calidad y el realismo en las series históricas.
Reparto de "Los últimos zares"
- Robert Jack
- Susanna Herbert
- Ben Cartwright
- Oliver Dimsdale
- Gavin Mitchell
- Elsie Bennett
- Bernice Stegers
Tráiler de "Los últimos zares"
