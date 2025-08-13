Maratón prohibida: la miniserie de 6 capítulos en Netflix que solo los adultos pueden ver

El catálogo de Netflix está lleno de series y películas para todos los gustos, pero Los últimos zares se destaca como uno de los dramas históricos más exitosos de la plataforma. Con solo 6 capítulos de menos de 50 minutos cada uno, esta serie británica combina sexo, misterio, dinero y corrupción en una trama intensa que conquistó a los suscriptores.