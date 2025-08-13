Reclaman una exorbitante cifra a los herederos de Jorge Lanata
Tras presentar una denuncia, la familia del periodista deberá afrontar un importante gasto relacionado con una operación inmobiliaria.
Este martes se dio a conocer una nueva situación que deben enfrentar los herederos de Jorge Lanata a ocho meses de su fallecimiento. Según se supo, Radio Mitre reclama una elevada suma de dinero y deberán buscarla manera de resolverlo.
En el programa A la Tarde, mostraron un documento que la emisora presentó para denunciar una deuda de 300 mil dólares, parte de los 600 mil que le prestaron a Lanata para una compleja operación inmobiliaria.
“Hay una denuncia de Radio Mitre pidiendo que le devuelvan este dinero”, comenzó diciendo Karina Mazzocco. Además, Luis Bremer agregó información detalló: “La cifra está documentada”. Ademss, reveló que tanto Elba como las hijas de Lanata se enteraron recientemente de esta situación.
Bremer siguió: “Se abre la herencia y se presentan primero Elba y suma a las hijas. Después de tanto litigio, se habían puesto de acuerdo; y en el medio se tienen que presentar aquellos que se consideran acreedores de esa herencia y aquellos que dicen ‘guarda que figuran deudas’”.
También Luis informó que el abogado de Radio Mitre intervino con documentación que confirma una deuda importante contraída por el empresario. “Ahí se presentó el abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de la deuda de 300 mil dólares de los 600 mil que pidió. Y acá comienza un nuevo conflicto que puede dividir de nuevo a la viuda y a las hijas”.
“El monto pedido, según tres testigos, fue para comprar el departamento en el que hoy vive Elba Marcovecchio”, explicó el periodista.
Elba Marcovecchio reveló por qué no estuvo presente en el homenaje a Jorge Lanata en los MF de Radio
El domingo pasado Jorge Lanata fue homenajeado durante la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2025 con la presencia de sus hijas, Bárbara y Lola, que recibieron una estatuilla en su nombre. La gran ausente en esa parte de la velada fue la viuda del periodista, Elba Marcovecchio, quien este lunes reveló qué le pasó.
"Luis Ventura me había invitado y le dije que a mí me moviliza mucho. ¿Sabés lo que no soporto? El año, el homenaje. El homenaje con un año atrás es tan palmario. No sé cómo explicarlo", aseguró la abogada en una entrevista con DDM (América TV).
"No es revivir... Jorge, a mí me pasa esa ficción, que debe ser el duelo, que es que toco al lado y no está, pero por otro lado lo escucho, porque prendés la tele o abrís Instagram y aparece vívido. Esto me genera una situación de extrañarlo mucho. Lo extraño mucho", expresó Marcovecchio, que "no podía" con la sola idea de participar del evento.
"Luis siempre fue amoroso conmigo. Cuando me dijo la fecha del Martín Fierro de la Radio, le dije: ‘imposible, tengo unas escrituras en París’. Volé el sábado a la una de la mañana, vísperas del domingo, y no tenía chances, porque la escritura era el lunes a las 10 de la mañana de acá", señaló abogada.
La agenda ocupada fue el impedimento perfecto, cortés, para rechazar la invitación del titular de APTRA, Luis Ventura, y de paso evitar cruzarse en público con las hijas de Jorge Lanata, con las que no siempre estuvo en buena sintonía.
"No creo que ellas hayan dicho nada, pero yo en esta oportunidad no tenía chances de ir", convino Marcovecchio, aunque tras el evento del domingo las hijas del periodista revelaron que "no hay relación" con la viuda de su padre.
"En los duelos hay días mejores y peores. La herencia no empezó. No salió la declaratoria de herederos, pero no queremos hablar de ese tema. No hay relación", expresaron las hijas de Jorge Lanata.
