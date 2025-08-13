Muerte de Mila Yankelevich: aparece un documento clave que podría cambiar el rumbo de la investigación

Además, explicó que la investigación se está desarrollando en diferentes frentes. "Identifican por primera vez a esta empresa, Waterfront Construction, que es la dueña de la barcaza que no transportaba basura como se decía en un primer momento sino productos o elementos para construir un muelle. Es una de las apuntadas pero no es la única. También el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, que es quien organizaba el campamento y donde pertenece la coordinadora de 19 años... La investigación va por las responsabilidades de las tres partes", detalló.

Según el documento, se establece que "todos los participantes fueron descuidados, imprudentes y negligentes durante los momentos previos al accidente". En cuanto a la empresa, "Waterfront Construction fueron negligentes al operar la barcaza sin la debida precaución, sin personal suficiente para vigilar y sin intentar evitar la colisión", leyó el periodista.

Otro de los puntos críticos que se expusieron es que el capitán de la embarcación tendría 12 años de experiencia, pero no cuenta con licencia: "La letra chica dice que no la necesita la licencia, pero que si la tiene es mejor", concluyó.