Dalila desata la polémica con una frase transfóbica contra Florencia de la V: "Tenés un..."

Sin embargo, el tono de la charla cambió cuando mencionó a Florencia de la V, la actual conductora de Intrusos, con palabras que desataron una ola de críticas: “Es como Florencia de la V que diga, ‘ay, porque viste que los que hablan de cumbia’, dale papi, tenés un trozo todavía ahí colgando, ¿de qué estamos hablando?, ¿me entendés?”.

El video del programa rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios condenaron el comentario por su carácter discriminatorio. Desde el ámbito artístico y mediático tampoco faltaron los cuestionamientos a la cantante, señalando la falta de respeto y sensibilidad hacia las personas trans y, en particular, hacia Flor de la V, una figura destacada en la lucha por los derechos LGBTQ+.

Por el momento, Dalila no ha emitido un comunicado al respecto ni se ha retractado de sus declaraciones, pero las críticas no han cesado. Mientras algunos seguidores del género lamentaron las palabras de la artista, otros aprovecharon para reflexionar sobre cómo los prejuicios no solo afectan a la cumbia, sino también a las personas que eligen vivir sus identidades de manera libre. El episodio abre nuevamente el debate sobre la necesidad de responsabilidad y respeto en los espacios públicos.