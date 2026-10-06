Daniel Osvaldo recibió el alta y hay buenas noticias sobre su estado de salud: "Mejor"
El exfutbolista había sido internado de urgencia por una grave infección en sus pulmones y pasó días complicados.
Una importante novedad sobre la salud de Daniel Osvaldo llevó tranquilidad en las últimas horas. El exfutbolista, que debió ser internado de urgencia por una grave infección en sus pulmones, “ ya está en la casa” y, según contó Gastón Casas, uno de sus compañeros del Senior de Huracán, “ya está mejor”.
La información fue revelada durante una transmisión partidaria del Globo, donde Casas habló sobre el estado del exdelantero y aseguró que recibió noticias positivas directamente de su hermano. De esta manera, en medio de la preocupación que generó la internación, desde el entorno futbolístico aportaron un dato alentador sobre su evolución.
Pocos sabían que, antes de atravesar este delicado episodio, Osvaldo continuaba ligado al fútbol y formaba parte del equipo Senior de Huracán, el club donde comenzó su carrera cuando todavía no había cumplido los 20 años.
El vínculo de Daniel Osvaldo con el Senior de Huracán
A sus 40 años, el exdelantero integra un plantel conformado por históricos futbolistas del Globo. Se trata de una especie de fútbol de veteranos en el que participan jugadores que ya dejaron la actividad profesional y que mantienen vivo el vínculo con la institución de Parque Patricios.
En ese contexto, el último domingo Huracán enfrentó a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Durante la transmisión de Quemeros del Sur Radio, la periodista Romina De La Fuente entrevistó a Gastón Casas, histórico goleador del Globo y uno de los referentes del Senior.
Durante la charla, Casas contó detalles sobre el grupo que se reúne todos los lunes en La Quemita y destacó el vínculo que mantienen los exjugadores con la institución.
“Sí, la verdad que bueno, el Senior es una gran familia de exjugadores que tenemos en La Quemita todos los lunes, acabamos de salir campeones hace 15 días, tenemos un grupo maravilloso, hemos logrado juntar muchos exjugadores, que en Huracán eso no es fácil, y la verdad que estamos muy felices con ellos, de tener nuestro espacio, nos acompañan mucho desde el club así que estamos muy felices”, expresó.
Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando Casas fue consultado específicamente por Daniel Osvaldo. Allí reveló que mantiene contacto con la familia y transmitió tranquilidad sobre el estado actual del exfutbolista.
Qué dijo Gastón Casas sobre Daniel Osvaldo
“Dani es parte de nosotros, está siempre con nosotros. Bueno, tuvo ese problemita de salud... hablé con el hermano hasta hace poco, sé que ya está en la casa, que ya está mejor”, aseguró.
El exdelantero también se refirió a las versiones que circularon en torno a la situación de Osvaldo y remarcó que no todo lo que se dijo públicamente sería cierto. “Así que la verdad, bueno, nada, es dar un poquito de tranquilidad porque por lo menos las noticias cuando llegan de parte del hermano siempre son positivas”, sostuvo Casas.
Por último, el histórico jugador del Globo salió en defensa de su compañero y volvió a remarcar que atraviesa un proceso de recuperación tras el problema de salud que derivó en su internación. “Siempre aclarar esto de Dani que es una excelente persona, que está con nosotros, que la estuvo pasando mal, pero muchas de las cosas que se dijeron no son verdad, tuvo un tema de salud como le puede pasar a cualquiera, pero por suerte ya está mejor”, concluyó.
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