Daniel Osvaldo recibió el alta y hay buenas noticias sobre su estado de salud: "Mejor"

Durante la charla, Casas contó detalles sobre el grupo que se reúne todos los lunes en La Quemita y destacó el vínculo que mantienen los exjugadores con la institución.

“Sí, la verdad que bueno, el Senior es una gran familia de exjugadores que tenemos en La Quemita todos los lunes, acabamos de salir campeones hace 15 días, tenemos un grupo maravilloso, hemos logrado juntar muchos exjugadores, que en Huracán eso no es fácil, y la verdad que estamos muy felices con ellos, de tener nuestro espacio, nos acompañan mucho desde el club así que estamos muy felices”, expresó.

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando Casas fue consultado específicamente por Daniel Osvaldo. Allí reveló que mantiene contacto con la familia y transmitió tranquilidad sobre el estado actual del exfutbolista.

Qué dijo Gastón Casas sobre Daniel Osvaldo

“Dani es parte de nosotros, está siempre con nosotros. Bueno, tuvo ese problemita de salud... hablé con el hermano hasta hace poco, sé que ya está en la casa, que ya está mejor”, aseguró.

El exdelantero también se refirió a las versiones que circularon en torno a la situación de Osvaldo y remarcó que no todo lo que se dijo públicamente sería cierto. “Así que la verdad, bueno, nada, es dar un poquito de tranquilidad porque por lo menos las noticias cuando llegan de parte del hermano siempre son positivas”, sostuvo Casas.

Por último, el histórico jugador del Globo salió en defensa de su compañero y volvió a remarcar que atraviesa un proceso de recuperación tras el problema de salud que derivó en su internación. “Siempre aclarar esto de Dani que es una excelente persona, que está con nosotros, que la estuvo pasando mal, pero muchas de las cosas que se dijeron no son verdad, tuvo un tema de salud como le puede pasar a cualquiera, pero por suerte ya está mejor”, concluyó.