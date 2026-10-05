Revelaron las primeras palabras de Daniel Osvaldo a su familia tras ser internado
Mientras Daniel Osvaldo avanza con su recuperación, trascendió un dato sobre los primeros momentos que compartió con sus seres queridos.
Aun en un momento delicado de su vida, Daniel Osvaldo tiene la cabeza puesta en una de sus grandes pasiones: la música. Durante los últimos días, el exfutbolista mantuvo contacto con personas de su entorno y dejó un mensaje que reveló cuáles son sus expectativas mientras atraviesa su recuperación.
Osvaldo continúa vinculado a su banda de rock, un proyecto que adquirió cada vez más protagonismo después de su retiro del fútbol profesional. Por eso, en las conversaciones que mantuvo durante su internación también hubo lugar para hablar sobre los ensayos y su intención de regresar a la actividad cuando esté en condiciones de hacerlo.
Fue precisamente en un intercambio con sus compañeros donde pronunció una frase que rápidamente trascendió: “Ensayen, yo voy a estar bien”. De esta manera, intentó evitar que su situación modificara los planes del grupo y, al mismo tiempo, dejó en claro que espera volver a reunirse con ellos.
Qué le dijo Daniel Osvaldo a su familia tras estar internado
La frase también funcionó como una señal de tranquilidad para las personas que permanecen cerca suyo. En medio de la preocupación provocada por su internación, el exdelantero procuró llevar calma y pidió paciencia mientras transita esta etapa.
Actualmente, Osvaldo se encuentra bajo seguimiento profesional y cumple con las indicaciones correspondientes para avanzar en su recuperación. Su entorno cotidiano lo acompaña de cerca y permanece atento a su evolución, mientras el tratamiento y el acompañamiento terapéutico ocupan un lugar central.
Por el momento, la prioridad está puesta en su bienestar y en que pueda atravesar el proceso respetando los tiempos necesarios. Sin embargo, el hecho de que siga pensando en sus compañeros y en los proyectos relacionados con la música muestra que también conserva la expectativa de recuperar paulatinamente su rutina.
En ese escenario, sus allegados continúan acompañándolo y confían en una evolución favorable. Osvaldo, por su parte, eligió proyectarse hacia lo que vendrá y pensar en el regreso a una actividad que se convirtió en una parte fundamental de su vida durante los últimos años.
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