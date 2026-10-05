Revelaron las primeras palabras de Daniel Osvaldo a su familia tras ser internado

Por el momento, la prioridad está puesta en su bienestar y en que pueda atravesar el proceso respetando los tiempos necesarios. Sin embargo, el hecho de que siga pensando en sus compañeros y en los proyectos relacionados con la música muestra que también conserva la expectativa de recuperar paulatinamente su rutina.

En ese escenario, sus allegados continúan acompañándolo y confían en una evolución favorable. Osvaldo, por su parte, eligió proyectarse hacia lo que vendrá y pensar en el regreso a una actividad que se convirtió en una parte fundamental de su vida durante los últimos años.