Daniel Osvaldo y su actual pareja, protagonistas de un escándalo en el estacionamiento de un supermercado
El exfutbolista y Malena confirmaron su relación a través de las redes sociales, pero una confrontación en Banfield con el exnovio de la joven los puso en el ojo de la tormenta.
Daniel Osvaldo volvió a ser noticia, y estar en medio de una confusa escena. El exfutbolista confirmó a través de las redes sociales su romance con Malena, una joven artesana y estilista de 24 años. La buena nueva se conoció poco después de su separación de Giannina Maradona y coincidió con un episodio que generó revuelo: una discusión en un supermercado de Banfield durante una de las primeras salidas.
La oficialización del romance a través de publicaciones en Instagram. Malena, quien mantiene un perfil privado bajo el usuario @rastade.laluna, compartió imágenes junto al exjugador donde se los ve muy unidas. En una de las fotos, Osvaldo escribió: “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo”.
La relación, que ya llevaba varias semanas, se hizo visible en un contexto de gran interés mediático tras la ruptura de Osvaldo con Giannina Maradona, un vínculo de cuatro años caracterizado por idas y vueltas que concluyó a fines de mayo. Desde entonces, no cesaron las especulaciones sobre la vida privada del exdelantero de Boca, y la aparición de Malena en su entorno no pasó inadvertida.
El hecho que terminó por posicionar a la pareja en el centro de la escena ocurrió el fin de semana anterior a la difusión de las imágenes. Según contó Pochi, de Gossipeame, en Puro Show, Osvaldo y Malena fueron vistos en un supermercado de Banfield, ciudad donde reside el exfutbolista. Allí, él protagonizó un cruce en el estacionamiento con otro hombre. La panelista señaló que el episodio no sorprendió a quienes conocen el carácter de Osvaldo, habituado a momentos de tensión tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Al parecer, el otro involucrado sería Tomy Pelazo, exnovio de Malena y sobrino de Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo.
Mientras las miradas se posaban sobre el incidente, comenzaron a circular datos sobre el perfil de la nueva compañera de Osvaldo. Malena, de 24 años, se identifica en redes como “La Rasta” y se dedica a la artesanía, la peluquería y el emprendimiento. Su proyecto, Dreadlockura, La Reggaería de Male, cuenta con dos locales: uno en Caballito y otro en Lanús. En ambos ofrece servicios como rastas, cortes, tinturas, rapados, además de comercializar accesorios y trajes de baño. Gracias a su activa presencia en Instagram y TikTok, donde publica contenido relacionado con su oficio, ha alcanzado más de 61.000 seguidores.
Aunque mantiene un perfil bajo respecto a su intimidad, su estética y trabajo la posicionaron como una figura reconocida dentro de su ámbito. También trascendió que, en su separación de Tomy Pelazo en 2024, fue ella quien decidió poner fin a la relación, lo que generó distancia con algunas amistades de su entorno, quienes incluso dejaron de seguirla en redes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario