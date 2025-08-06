Daniel Osvaldo y su actual pareja, protagonistas de un escándalo en el estacionamiento de un supermercado

El hecho que terminó por posicionar a la pareja en el centro de la escena ocurrió el fin de semana anterior a la difusión de las imágenes. Según contó Pochi, de Gossipeame, en Puro Show, Osvaldo y Malena fueron vistos en un supermercado de Banfield, ciudad donde reside el exfutbolista. Allí, él protagonizó un cruce en el estacionamiento con otro hombre. La panelista señaló que el episodio no sorprendió a quienes conocen el carácter de Osvaldo, habituado a momentos de tensión tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Al parecer, el otro involucrado sería Tomy Pelazo, exnovio de Malena y sobrino de Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo.