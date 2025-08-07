Mati Spano se presentará con banda en vivo por primera vez en Buenos Aires

El show coincide con el lanzamiento discográfico de su Live Session grabada en la Ciudad de México: una versión íntima y poderosa de sus canciones más queridas, reinterpretadas en un formato acústico con banda en vivo. Esta sesión no solo muestra su crecimiento artístico, sino también la conexión real que ha generado con su comunidad de fans adolescentes y jóvenes adultos que lo siguen desde sus inicios como actor y ahora lo consagran como una de las voces emergentes del pop latino emocional.