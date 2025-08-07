Airbag anunció su tercer show en River: cómo y cuándo comprar las entradas
Después de las presentaciones del 31 de mayo y 1 de junio pasados, los hermanos Sardelli sumaron una nueva fecha.
Airbag irrumpió la tarde del Miércoles y fieles a su estilo, anunciaron su tercer Estadio River Plate. Después de agotar dos noches consecutivas en el emblemático Monumental en menos de 24 horas, la banda confirma un nuevo show para el 5 de octubre. Esta tercera fecha marca un hito más, en lo que viene siendo uno de los años más convocantes de la banda.
Mientras siguen lanzando versiones en vivo de aquellas dos primeras noches, que muestran su potencia y energía arrolladora, los hermanos Sardelli se preparan para llevar su espectáculo al máximo nivel en esta nueva fecha.
La última cita reunió a más de 150.000 fanáticos, que vibraron con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena espectacular colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, preparan un capítulo aún más grande, una noche destinada a romper todas las expectativas.
Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene. Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.
Cómo y cuándo comprar las entradas para Airbag en River
Los tickets para poder asistir a este increíble show estarán disponibles a partir del próximo viernes 8 de agosto, a las 12, por la página de Allaccess.
PRÓXIMAS FECHAS
- MAR DEL PLATA – 15/08 | (AGOTADO)
- MAR DEL PLATA – 16/08 | (AGOTADO)
- MAR DEL PLATA – 17/08 | ÚLTIMAS ENTRADAS
- QUITO – 21/08
- BOGOTÁ – 23/08
- SALTA – 28/08 | ÚLTIMAS ENTRADAS
- SALTA – 29/08 | (AGOTADO)
- SALTA – 30/08 | (AGOTADO)
- TUCUMÁN – 13/09
- JUJUY – 26/09
- MENDOZA – 27/09
- SANTA FE – 04/10 | (AGOTADO)
- ESTADIO RIVER - 05/10 - ¡NUEVA FECHA!
- BARCELONA – 19/10
- MADRID – 26/10
- CDMX – 15/11
