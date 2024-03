El desesperado pedido de ayuda de Daniel Osvaldo

Luego de pedirle sentidas disculpas a su expareja, Daniela Ballester, el músico continuó su dramático testimonio: "Quiero contarles algunas cosas de mi vida. ¿Para qué? No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas".

"La verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer. Mis adicciones por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces", explicó con la voz entrecortada.

En este contexto, Daniel Osvaldo le mandó un mensaje a su familia y a sus hijos: "Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos. Las decisiones que tomo en mi vida, que no están bien. El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones".

"Fui un futbolista de élite. Era una persona completamente diferente, llena de seguridad, de confianza. Y ahora soy una persona a la cual no reconozco", tras esto, instó a las personas que están con problemas similares a los que sufre él a pedir ayuda. "Me cuesta mucho salir de la realidad que se genera en mi cabeza, que no es real, pero que adentro de mi cabeza existe. Es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa", reveló.

Por último, el exdelantero habló de su delicada situación económica: "Sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad, pero le puede pasar a cualquiera. No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre, pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo acá en el alma".

"Siempre fui buen amigo y buen compañero. Quise ser un buen padre, aunque muchas veces no me salió. Pero bueno, hago este video para que al que le interese, que entienda que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar de mí que no puedo controlar, que no puedo manejar y es muy triste. Y al que más hace daño es a mí mismo. Bueno, quería decir esto y pedirle perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos y a Daniela", expresó secándose las lágrimas, y aclarando una vez más que con esto no busca "victimizarse".

VIDEO: El duro testimonio de Daniel Osvaldo

