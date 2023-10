Daniela Celis habló de sus gemelos en camino

Daniela Celis estuvo en "Cortá por Lozano" y se emocionó al hablar de sus gemelos que vienen en camino ya que contó cómo vive este momento mientras las lágrimas invadían su rostro: “Cuando me dijeron que estaba embarazada y que era un embarazo riesgoso, me cambió la cabeza y me pregunté ‘¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien’. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo, pido que estén bien ellos”