Daniela Celis confirmó su relación con Nick de Gran Hermano: la reacción de Thiago Medina
Los ex participantes del reality volvieron a quedar en el centro de la escena por varios gestos románticos y generaron una gran repercusión.
Desde hace algunos días, Daniela Celis y Nick Sicaro vienen generando especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. Las versiones crecieron a partir de distintas apariciones juntos, pero en las últimas horas un detalle en redes sociales volvió a encender las alarmas.
La influencer compartió una historia de Instagram donde se los ve posando frente a un espejo. Sin sumar texto, simplemente etiquetó a Nick y agregó un corazón marrón. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la música elegida: No tiene sentido, de Beéle.
La letra del tema no pasó inadvertida para sus seguidores, ya que incluye frases como: "No tiene sentido que con esto que sentimos tú estés por otro camino” y "Eso no tiene sentido, baby, si ya coincidimo y un par de cosas vivimo, no es normal". Para muchos, se trató de una indirecta con mensaje incluido, lo que alimentó aún más las sospechas sobre un romance en puerta.
Cabe recordar que días atrás Sicaro había sorprendido a Daniela con un gesto romántico en vivo: mariachis, flores y toda una puesta en escena que no pasó desapercibida. Tras ese momento, la ex participante de Gran Hermano, mamá de Laia y Aimé, fue clara al referirse a su presente sentimental luego de su separación de Thiago Medina: "Tengo derecho de poder estar con otra persona".
Por ahora, no hay confirmación oficial, pero las señales parecen acumularse y dejan abierta la posibilidad de que la relación avance a un plano más formal.
La reacción de Thiago Medina
En medio de los rumores, Thiago Medina decidió hablar y fijar postura. Luego de que Daniela publicara la selfie con Sicaro, el ex GH habilitó una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, que rápidamente quisieron saber su opinión.
Lejos de evitar el tema, respondió de forma directa: “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”. Y agregó, sin vueltas: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”.
Para cerrar, pidió tranquilidad: “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”.
Días antes, el joven ya había dejado en claro que no busca iniciar una nueva relación en lo inmediato: ”Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”.
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