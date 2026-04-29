Daniela Celis confirmó su relación con Nick de Gran Hermano: la reacción de Thiago Medina

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero las señales parecen acumularse y dejan abierta la posibilidad de que la relación avance a un plano más formal.

La reacción de Thiago Medina

En medio de los rumores, Thiago Medina decidió hablar y fijar postura. Luego de que Daniela publicara la selfie con Sicaro, el ex GH habilitó una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, que rápidamente quisieron saber su opinión.

Lejos de evitar el tema, respondió de forma directa: “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”. Y agregó, sin vueltas: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”.

Para cerrar, pidió tranquilidad: “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”.

Días antes, el joven ya había dejado en claro que no busca iniciar una nueva relación en lo inmediato: ”Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”.