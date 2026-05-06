La reacción de Thiago Medina tras la confirmación del nuevo romance de Daniela Celis: "Vinimos a..."

En las imágenes se lo ve compartiendo un momento luego de comer, con una copa de vino, y con varios elementos de tinte religioso: desde un rosario en su muñeca hasta prendas con estampas vinculadas a lo espiritual, como un ángel o una reinterpretación de “La última cena”.

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo. “Hermoso, no sueltes a Jesús”; “No hay nada más lindo que tu amor propio”; “Siempre para adelante”; “Todo llega en su momento justo”; “Te amamos y esperamos que salgas adelante por vos y tus hijas”, fueron algunos de los comentarios que recibió.