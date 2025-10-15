Daniela Christiansson aclaró los rumores sobre Maxi López y su participación en MasterChef

Sobre su hija Elle, explicó que intenta mantener su rutina con actividades y sorpresas para que la ausencia de su padre se sienta lo menos posible. “No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que nos toca”, aclaró.

Finalmente, Daniela se refirió a Nara, desmintiendo cualquier conflicto: “Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”. Cerró su mensaje con cariño hacia Maxi: “Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre”.

El posteo dejó en claro que la decisión de la familia fue tomada de manera consensuada, priorizando el bienestar de los hijos y la planificación de sus compromisos personales y profesionales, alejando así cualquier rumor sobre tensiones o conflictos mediáticos.