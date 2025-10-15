Daniela Christiansson aclaró los rumores sobre Maxi López y su participación en MasterChef
La modelo se expresó con contundencia en redes sociales sobre la distancia con su esposo y su vínculo con Wanda Nara.
Desde que Maxi López decidió participar de Masterchef Celebrity, las especulaciones sobre su permanencia en Argentina, alejado de su familia, se hicieron constantes. Su esposa, Daniela Christiansson, madre de su hija Elle y actualmente embarazada de siete meses, permaneció en Suiza, mientras Maxi se instalaba temporalmente en Buenos Aires. La decisión despertó todo tipo de comentarios en redes y medios, principalmente sobre la relación de López con su ex y conductora Wanda Nara.
Este miércoles, al tiempo que Maxi emprendía el vuelo de regreso a Suiza tras abandonar el certamen, Daniela publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram para dar su versión y despejar rumores. “Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien. Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas”, comenzó, mostrando una selfie a cara lavada en el asiento del auto junto a su hija.
La modelo fue clara respecto a la distancia que mantuvo con su esposo: “No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo”.
Christiansson reconoció que extraña a su esposo, aunque se mostró firme: “¿Duele? Sí, claro. Estoy agotada porque estoy en la parte final del embarazo, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual, me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos y pasar tiempo con su familia y amigos”. Además, detalló que la permanencia de López en Argentina se debe a razones familiares y afectivas: “Es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa”.
Sobre su hija Elle, explicó que intenta mantener su rutina con actividades y sorpresas para que la ausencia de su padre se sienta lo menos posible. “No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que nos toca”, aclaró.
Finalmente, Daniela se refirió a Nara, desmintiendo cualquier conflicto: “Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”. Cerró su mensaje con cariño hacia Maxi: “Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre”.
El posteo dejó en claro que la decisión de la familia fue tomada de manera consensuada, priorizando el bienestar de los hijos y la planificación de sus compromisos personales y profesionales, alejando así cualquier rumor sobre tensiones o conflictos mediáticos.
