Darío Barassi le dedicó un emotivo mensaje a su mamá tras su muerte

Tras estas sentidas palabras, sumó: "Anoche cuando volví a casa obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba x la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos. Spoiler alert mucha cuestión gastro. A saber … " y empezó a enumerar: "Víttel tone y su raspadita, ensalada criolla, bizcochuelo de limón y la raspadita del glaseado. Lo mal que cantas, sobre todo en misa que lo hacías con tanta pasión y sordera. Hacerte trampa a las cartas. Que me digas que no soy tu preferido. Que me digas Gorito".

barassi madre El mensaje de Darío Barassi a su madre.

"Lo buena puteadora que sos, ese imbécil era la gloria. Tus jardines. El olor de tus casas. Tu perfume. Tus cambios de looks. Tu ironía. Tus brazos con salero. Tu bronceado desde septiembre. Tus frascos con galletas. Tus álbumes de fotos. Tus camas gigantes y llenas de almohadones. Tus cremas para codos. Tus manos. Tu risa. Tu cara de ojete cdo te bardeaba. La alegría cdo estabas con mis hijas. Tus ronquidos. Tu tupper de fiambres. Tu monedero con mil billetes. Tu pronunciación en inglés. Tu cariño a mis amigos. El cariño de mis amigos con vos. Tu complicidad e incondicionalidad. Tu locura y defectos. Tus ganas de pelearla siempre. Tus derrotas, así te levantábamos", continuó.

Para concluir con su sentido homenaje a su progenitora, escribió: "Mil cosas más pero tengo q dormir xq mañana es tu sepelio y tengo q contarle a las enanas lo q pasó ( así estaba en la nota q hice). Básicamente voy a extrañar tenerte, vieja linda. La concha de la lora. Hasta siempre viejita mía. Sigo escuchando esa respiración, ya no tan exigida, sino más placentera. Bon voyage. El gorito".