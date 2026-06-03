La firme postura que tomó Fede Bal después del relato de Barbie Vélez
El actor decidió ponerle punto final al tema tras las declaraciones de su expareja, que volvió a hablar públicamente del conflicto que atravesaron.
El nombre de Fede Bal volvió a quedar envuelto en la polémica luego del contundente mensaje que Barbie Vélez expresó en las últimas horas. A raíz de la repercusión que generaron sus palabras, el actor habría optado por no hacer más comentarios sobre ella ni sobre la historia que compartieron años atrás.
De acuerdo con lo que se comentó en distintos ciclos de espectáculos, Bal dejó en claro que no piensa seguir alimentando el tema. “No voy a hablar más de esto. Es un capítulo cerrado. Respeto lo que pidió Barbie”, habría señalado ante las consultas de la prensa.
Todo se reactivó después de la aparición de Barbie Vélez en Bondi Live, donde se mostró muy sensibilizada al recordar aquella etapa de su vida. Durante la charla, la actriz manifestó que volver sobre esos hechos todavía le provoca dolor y malestar emocional.
“Te pido que no hables más de mí. Y si alguna vez lo hacés, que sea para pedir disculpas”, lanzó Barbie, en un fragmento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de espectáculos.
El tema reapareció luego de algunas declaraciones recientes de Fede Bal vinculadas a la relación que mantuvieron y al escándalo mediático y judicial de 2016, que en su momento ocupó durante meses la agenda televisiva.
En cuanto a la situación judicial, la causa concluyó en 2017 con el sobreseimiento de ambos. En el caso de Bal, quedó desvinculado de la acusación por “lesiones dolosas leves calificadas”, mientras que Vélez también fue sobreseída en el expediente.
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