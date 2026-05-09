Mau y Ricky cambiaron las reglas y lanzan una canción elegida por su público

Después del éxito de este formato en España, con localidades agotadas en ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid, la respuesta en Buenos Aires, Asunción y Montevideo confirmó que no se trataba solo de una gira promocional, sino de una construcción artística en tiempo real.

En cada show, el público no solo escuchó: reaccionó, eligió y votó. Y entre todas las canciones, hubo una que se repitió en cada ciudad. La más coreada. La más comentada. La que seguía sonando incluso después de terminados los conciertos.

“Fue la más celebrada. La más coreada y… la más votada”, explicaron los artistas al presentar el lanzamiento.

Con este movimiento, Mau y Ricky dejan en claro que Ricky y Mau no será un álbum tradicional, sino un proyecto que sigue transformándose con cada escenario, con cada ciudad y con cada encuentro con su gente.

El recorrido culminará el próximo 28 de mayo con un show especial en el Teatro Metropólitan, donde celebrarán junto a sus fans mexicanos la salida oficial del álbum.