Mau y Ricky cambiaron las reglas y lanzan una canción elegida por su público
El dúo presenta “aiaiaiaiai”, un nuevo adelanto de su próximo álbum Ricky y Mau, en una apuesta poco convencional donde los fans tuvieron un rol clave.
En una jugada poco habitual dentro de la escena latina, Mau y Ricky estrenó “aiaiaiaiai”, el nuevo single que formará parte de su próximo disco, Ricky y Mau, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de mayo. Pero esta vez, la elección del tema no respondió a una estrategia de mercado ni a una planificación tradicional: fue el público quien terminó marcando el camino.
Producida por JonTheProducer junto a Ricky Montaner, la canción nació en el estudio, pero terminó tomando forma definitiva arriba del escenario, en ese instante en el que una obra deja de pertenecer exclusivamente a sus creadores y empieza a encontrar vida propia en quienes la escuchan.
El estreno llega después de “Las Flores”, el primer adelanto del álbum, una canción que abrió la puerta al costado más íntimo del proyecto, explorando el vínculo entre hermanos desde un lugar honesto, emocional y sin filtros. Si ese lanzamiento representó la parte más sensible del disco, “aiaiaiaiai” aparece ahora con una energía distinta: más espontánea, visceral y conectada con el vivo.
Durante las últimas semanas, los hermanos recorrieron distintas ciudades de Latinoamérica con una serie de shows íntimos donde presentaron, por primera vez, canciones inéditas del álbum antes de su salida oficial. Lo que comenzó como una experiencia cercana terminó convirtiéndose en algo mucho más grande.
Después del éxito de este formato en España, con localidades agotadas en ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid, la respuesta en Buenos Aires, Asunción y Montevideo confirmó que no se trataba solo de una gira promocional, sino de una construcción artística en tiempo real.
En cada show, el público no solo escuchó: reaccionó, eligió y votó. Y entre todas las canciones, hubo una que se repitió en cada ciudad. La más coreada. La más comentada. La que seguía sonando incluso después de terminados los conciertos.
“Fue la más celebrada. La más coreada y… la más votada”, explicaron los artistas al presentar el lanzamiento.
Con este movimiento, Mau y Ricky dejan en claro que Ricky y Mau no será un álbum tradicional, sino un proyecto que sigue transformándose con cada escenario, con cada ciudad y con cada encuentro con su gente.
El recorrido culminará el próximo 28 de mayo con un show especial en el Teatro Metropólitan, donde celebrarán junto a sus fans mexicanos la salida oficial del álbum.
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