Del triunfo al quirófano: el campeón de La Voz Argentina vende su auto para cubrir una cirugía

En su mensaje, Behringer comenzó adelantando que no se trataba de una decisión improvisada. “Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro que la tercera los va a sorprender y les va a servir también”. A partir de allí, desarrolló una reflexión que mezcló cuestiones económicas y personales. “Número 1: un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita”, expresó, al tiempo que explicó por qué, en su rutina diaria, no considera necesario contar con un vehículo propio. “Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado, así que pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto… no lo uso para generar ingresos y no lo necesito”.